Про це в ефірі Еспресо заявив грузинський політолог Гела Васадзе.

"Погано впливає на відносини між Грузією та Україною ситуація зі Саакашвілі. Станом на зараз, у нього лише українське громадянство, тому що, грузинська влада позбавила третього президента Грузії паспорта. Це ганебно. Ще більш ганебним є те, що дуже хвору людину (він при зрості 1 метр 95 см сьогодні важить 73 кг) не відпускають на лікування за кордон", - сказав він.

На думку Васадзе, для Саакашвілі це означає, що "його намагаються вбити або зробити інвалідом"

"Я б оцінював таку поведінку влади Грузії як тортури. Я думаю, що багато питань і тем у зовнішній та внутрішній політиці Грузії могли б бути зняті, якби Саакашвілі випустили на лікування. У нього дуже поганий стан, який погіршується. Воно не може покращитися, адже нічого не змінюється. Покращити його стан може тільки кваліфіковане лікування на Заході", - підсумував політолог.