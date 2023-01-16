Дії влади Грузії стосовно Саакашвілі можна розцінювати як тортури, - грузинський політолог Васадзе
У третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у тюрмі дуже поганий стан, який погіршується
Про це в ефірі Еспресо заявив грузинський політолог Гела Васадзе.
"Погано впливає на відносини між Грузією та Україною ситуація зі Саакашвілі. Станом на зараз, у нього лише українське громадянство, тому що, грузинська влада позбавила третього президента Грузії паспорта. Це ганебно. Ще більш ганебним є те, що дуже хвору людину (він при зрості 1 метр 95 см сьогодні важить 73 кг) не відпускають на лікування за кордон", - сказав він.
На думку Васадзе, для Саакашвілі це означає, що "його намагаються вбити або зробити інвалідом"
"Я б оцінював таку поведінку влади Грузії як тортури. Я думаю, що багато питань і тем у зовнішній та внутрішній політиці Грузії могли б бути зняті, якби Саакашвілі випустили на лікування. У нього дуже поганий стан, який погіршується. Воно не може покращитися, адже нічого не змінюється. Покращити його стан може тільки кваліфіковане лікування на Заході", - підсумував політолог.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат ні заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.
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