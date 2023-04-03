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Аналітика

Дії ЗСУ в Бахмуті спростовують всі заяви російських пропагандистів. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
3 квітня, 2023 понедiлок
21:25
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Росіяни досягли певної кульмінації та виснаження своїх військ при проведенні бойових дій навколо Бахмута та Авдіївки. Однак противник і далі намагається проводити наступальні дії, попри вичерпання своїх ресурсів

Російські війська продовжують атаки на місто Бахмут

Західні та українські ЗМІ повідомляють, що анонсований зимовий наступ російської армії, який планувався противником, захлинувся. Росіяни не змогли вирішити свої головні декларовані завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У Інституті вивчення війни повідомили про те, що росіяни досягли певної кульмінації та виснаження своїх військ при проведенні бойових дій навколо Бахмута та Авдіївки. Однак, якщо говорити про реальну ситуацію на Бахмутському та Авдіївському напрямку, то противник і далі намагається проводити наступальні дії, попри вичерпання своїх ресурсів. Сьогодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що він зустрівся з українськими солдатами та командирами, які вкотре зруйнували міф про непереможність вагнерівців та російських десантників. Він зауважив, що противник слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками. Насправді ж українська армія своїми діями спростовує всі заяви російських пропагандистів щодо Бахмута.


Бойові дії біля Бахмута станом на 3 квітня

Вчора зʼявилась інформація про те, що Збройні сили України завдали удару тактичним ракетним комплексом "Точка-У" по російських військах. Зокрема, по підрозділу ПВК "Вагнера", які були розміщені на території підприємства "Азов". Це підприємство знаходиться на півночі міста. Попри такі удари та значні втрати, противник і далі намагається тиснути на українські позиції навіть у міській забудові. Російські підрозділи продовжують спроби просунутись до центра міста. Однак поки працює логістика та забезпечення для української армії в Бахмуті, то оборона міста може тривати досить тривалий період.

Про паритет в артилерії та боєприпасах з противником говорити поки зарано

Заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко розповів, що ситуація в Бахмуті залишається дуже критичною та напруженою. Однак українські підрозділи надійно тримають оборону. За словами Назаренка, не можна стверджувати, що це позиційна оборона. Ситуація в Бахмуті дуже динамічна. Українські підрозділи намагаються контратакувати за нагоди. Назаренко наголосив, що найголовніше - це логістичні шляхи та комунікації з Бахмутом. Збройні сили України отримують достатньо засобів для оборони Бахмута.

Також заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко зауважив, що про паритет з противником в артилерії говорити поки зарано. Сьогодні російські війська все ж мають перевагу в артилерії та боєприпасах один до трьох. Однак, як зауважив Назаренко, в цій ситуації слід брати до уваги тактику використання артилерії. Російська артилерійська школа побудована на масштабах та кількості, але ніяк не на точності. Росіяни обстрілюють квадратами. Таким чином російська армія не може виконати поставлені задачі.

Польща передала Україні перші винищувачі Міг-29

Зараз зʼявилась інформація про те, що Польща передала Україні винищувачі Міг-29. Про це в інтервʼю польському радіо заявив керівник Офісу президента Польщі з міжнародних стосунків. Він заявив, що ці літаки вже виконують бойові завдання в Україні. Однак точну кількість переданих літаків не було названо. Загалом Польща збиралась передати Україні 14 винищувачі Міг-29. Тому, скоріше на все, перша партія з 4 винищувачів була передана нашим Повітряним силам. Також мало відомо й про те, якої саме модифікації Міг-29 Польща передає Україні. Загалом у Польщі було 28 винищувачі цього типу. З них 15 літаків пройшли глибоку модернізацію. Тому нам би звісно хотілося б отримати саме модернізовані літаки. Однак, як ми неодноразово зауважували, навіть модернізовані словацькі та польські не можуть використовувати ракети AIM-120.

МіГ-29 польща
Винищувачі Міг-29 ВПС Польщі

Концерн Rheinmetall розгортає в Румунії сервісний центр для ремонту техніки для ЗСУ

Новина про те, що німецький оборонний концерн Rheinmetall розгортає в Румунії сервісний центр з ремонту техніки для України є дуже важливою новиною. На сьогодні вже розгорнуті три ремонтні сервісні центри. Зокрема, в Литві та Словаччині. Новий ремонтний сервісний центр в Румунії буде обслуговувати та ремонтувати всі німецькі танки та БМП. Також на цьому центрі будуть ремонтувати і британські танки Challenger. Оскільки саме концерн Rheinmetall здійснює процес модернізації цих танків. Чому це важливо? Ми розуміємо, що бойові дії будуть повʼязані з втратами будь-якої техніки, яка б потужна та сучасна вона не була. Потрібно буде дуже швидко цю техніку відновлювати. Тому, чим ближче такі ремонтні центри будуть ближче до нашого кордону, тим швидше буде відбуватись цей процес.

танк Leopard 2 A7
Німецький танк Leopard 2A

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