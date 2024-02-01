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Головна Економіка Лідери ЄС прагнуть мати згоду Угорщини на допомогу Україні, а Орбан то ігнорує зустріч із ними, то відвідує, - кореспондентка Еспресо
Ексклюзив

Лідери ЄС прагнуть мати згоду Угорщини на допомогу Україні, а Орбан то ігнорує зустріч із ними, то відвідує, - кореспондентка Еспресо

1 лютого, 2024 четвер
12:05
Економіка Віктор Орбан

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має "план Б" для допомоги Україні. Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька припускає, що може йтися про виключення голосу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На жаль є відчуття, що гойдалки продовжуються, тому що кожен лідер ЄС, який виходив до ЗМІ казав: ми хочемо знайти рішення 27-ми, тобто ми хочемо отримати ТАК від Орбана. Вочевидь, що "план Б" існує, про це говорила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, обіцяла, що на перше лютого 26-ть державна ЄС вийдуть з якимось альтернативним "планом Б". Якщо це "план Б" без Орбана, то це означає, що на допомогу Україні не будуть використані європейські бюджетні кошти, де їх брати? - з кишень великих держав - у Німеччині фінансова криза, Франція також не багатіє останніми роками", - пояснює кореспондентка.

Як розповіла Висоцька, лідери Європейського Союзу прагнуть провести допомогу Україні через бюджет з ЄС, щоб мати гарантію на чотири роки.

"Орбан грає дуже цікаву гру. Вчора він пішов до фермерів, але не прийшов на запрошення Шарля Мішеля на закриту приватну вечерю для лідерів ЄС присутніх у Брюсселі учора ввечері, але сьогодні пішов на закриті перемовини. Тобто він торгується кожну секунду. Можливо, зараз в ці хвилини, коли починається вже Саміт 27 лідерів ЄС, він уже каже ТАК, а можливо й НІ", - припускає Висоцька.

Кореспондентка Еспресо додала, що є надія на швидке прийняття рішення на сьогоднішньому Саміті: "У порядку, по-перше, денному тільки збільшення бюджету ЄС - 64,4 млрд євро на всі проєкти, які просить Єврокомісія, із них 50 млрд євро - це Україна. Друге питання - це Близький Схід".

Що передувало

15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд. Також повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлено від бюджету ЄС і пропорційним економіці країн-членів.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу 

25 січня Bloomberg написав, що Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву. Євросоюз підготував план дій проти Угорщини, якщо вона не погодить надання допомоги Україні. Головна мета - завдати шкоди економіці Будапешта та зняти вето.

Теги:
Суспільство
Світ
ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
допомога Україні
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