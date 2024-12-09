Рада ЄС ухвалила передачу Україні €4,2 млрд у межах Ukraine Facility

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд", - йдеться у дописі.

За словами Шмигаля, така фінансова підтримка показує рішучість посилювати економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги.

У Раді ЄС додали, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в Українському плані, для отримання коштів, які будуть виплачені у рамках програми. Рада також наголосила на важливості якнайшвидшого виділення коштів, враховуючи складну фінансову ситуацію в Україні

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму підтримки України підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.

Перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко 9 липня підписала фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярда євро. Згодом Європейська комісія ухвалила виділення для України ще 4,2 млрд євро фінансування у межах Ukraine Facility.

Європейська комісія 20 березня перерахувала Україні 4,5 млрд євро. Це перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.





