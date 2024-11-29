Спрямують на зарплати військовим: Шмигаль сказав, скільки коштів держава отримає від підвищення податків

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що зміни до Податкового кодексу набудуть чинності 1 грудня.

"Усі ці кошти без виключення спрямуємо на фінансування зарплат захисникам і захисницям України. Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам", - зазначив очільник уряду.



Загалом у 2025 році в держбюджеті передбачено 2,23 трлн грн на оборону, з яких 1,16 трлн грн становить грошове забезпечення військовослужбовців.



"Таким чином усі українці, які сплачують військовий збір, допомагають воїнам і роблять важливий внесок у нашу стійкість і наближення справедливого миру", - написав Шмигаль.

Що відомо про закон про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

27 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде.

28 листопада президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків.

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