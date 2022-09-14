Про це повідомило Радіо Свобода.

Винуватими в нападі на журналістів "Схем" визнано колишнього голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова. Кожен із них повинен сплатити штраф.

Такий вирок 14 вересня виніс Голосіївський райсуд Києва.

Так, Євгена Мецгера визнали винуватим за ч. 1 та ч. 3 статті 171 ККУ (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища) та призначили покарання у вигляді штрафу розміром 3400 грн без позбавлення права займати певні посади.

Тельбізова та Осіпова визнали винуватими за ч. 1 та ч. 2 статті 171 та ч. 1 статті 126 (побої та мордування) та призначили кожному штраф у розмірі 1700 грн.

Після оголошення вироку Мецгер дав коментар журналістам Радіо Свобода.

"Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію, – ред.)", - зазначив ексголова Укрексімбанку.

На запитання про намір обіймати державні посади Мецгер зазначив, що буде це робити, лише якщо матиме бажання та буде потрібний державі.

"Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще", - наголосив він.

Тельбізов на запитання журналістів сказав, що те, що нині відбулося, - дрібниці. Зараз, на його думку, важливіші справи в країні.

"Є суд, є рішення. Тут же не клуб із розваг, хтось чимось задоволений чи ні. Я не обговорюю рішення суду, я громадянин цієї країни. І сьогодні є набагато важливіші справи, ніж обговорювати, хто тут чим задоволений. З того моменту, як вийшли з системи, ми працюємо, служимо, продовжуємо. Тому це – дрібниці життя, які сьогодні тут відбулись", - зазначив він.

Адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов зазначив, що суд "виніс вирок у межах того, що просила прокуратура". Він повідомив, що після прочитання повного тексту судового рішення, вони будуть обговорювати питання подання апеляційної скарги.

Також Попов додав, що вони не дуже вдоволенні діями прокуратури в цій кримінальній справі, оскільки ще з кінця жовтня було очевидно, що вона не дуже зацікавлена в нормальному розслідуванні.

"Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати", - зазначає він.

Потерпілі оскаржують, на їхню думку, безпідставне закриття провадження за 146 статтею ККУ. Вона передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Прокурорка Голосіївської окружної прокуратури Києва Євгенія Литвинчук відмовилася давати будь-які коментарі.