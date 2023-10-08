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Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою

8 жовтня, 2023 неділя
18:59
Війна з Росією ЗСУ наступ

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що коли ЗСУ зайдуть на територію Криму військова поразка РФ стане просто очевидною

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми повинні розуміти, що відстані на війні дуже не лінійні. Буває так, що кілометр військам доводиться проходити місяць через жорсткі бої. Проте після цього, війська можуть увірватись на оперативний простір, де лінія вже не така потужна. Саме тому в ході бойових дій війська можуть пройти малу відстань за довгий період, а вже потім просуватись дуже швидко на десятки кілометрів", - пояснив Дикий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" також спрогнозував, яка подія прискорить поразку РФ у війні.

"Момент, коли Крим стане островом не означатиме капітуляцію Росії у цій війні. Проте це стане повним переломом у цій війні. Тоді, коли Збройні сили України зайдуть на територію Криму військова поразка РФ стане просто очевидною. Цілком очевидною вона стане і для цілком зазомбованого російського населення. Однак, те що в них почнеться на Росії, це вже ми побачимо. Залишається лише почекати", - додав він.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів. 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка  "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

22 вересня унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ був уражений штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Ракета влучила туди під час наради керівництва. 

Зазначається, що у результаті спецоперації, яку назвали "Крабовая ловушка", серед окупантів є десятки загиблих та поранених, зокрема й вищий керівний склад флоту.

Згодом з'явилася інформація, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов. Водночас пізніше міноборони РФ оприлюднило відео з засідання, на якому нібито був присутній Соколов. У ССО оголосили, що уточнюють дані про загибель командувача флоту.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що кораблям РФ все більше незатишно у севастопольських бухтах. Тому окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ.

На тлі успішних атак українських військових по території тимчасово окупованого Криму росіяни почали посилювати оборону півострова, зокрема перекидати засоби ППО й облаштовувати нові захисні споруди.

4 жовтня стало відомо, що партизани руху "Атеш" виявили секретний військовий склад російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на тимчасово окуповану Росією територію Криму було здійснено десантну операцію, під час якої було завдано удар по ворожих силах. Після виконання завдання спецпризначенці успішно відступили.

5 жовтня у Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками

Україна
Росія
Крим
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ЗСУ
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Контрнаступ ЗСУ
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