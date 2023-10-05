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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни забрали більшість кораблів з окупованого Криму в Новоросійськ, - ISW

5 жовтня, 2023 четвер
04:12
Війна з Росією Кораблі ЧФ РФ

Російські війська перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

На супутникових знімках, опублікованих 1 та 3 жовтня, видно, що російські війська перекинули із Севастополя до Новоросійська не менше 10 кораблів. Повідомляється, що окупанти перекинули на нове місце дислокації фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів та кілька малих ракетних кораблів.

На супутникових знімках від 2 жовтня видно, що в Севастополі залишаються чотири російські десантні кораблі і один підводний човен.

На думку аналітиків ISW, війська РФ, можливо, тимчасово перекинуть деякі кораблі до Новоросійська після численних ударів по об'єктах ЧФ у Севастополі та його околицях, але, швидше за все, продовжать використовувати Севастополь як базу ЧФ.

Раніше про те, що більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська заявляла британська розвідка.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів. 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка  "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

22 вересня унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ був уражений штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Ракета влучила туди під час наради керівництва. 

Зазначається, що у результаті спецоперації, яку назвали "Крабовая ловушка", серед окупантів є десятки загиблих та поранених, зокрема й вищий керівний склад флоту.

Згодом з'явилася інформація, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов. Водночас пізніше міноборони РФ оприлюднило відео з засідання, на якому нібито був присутній Соколов. У ССО оголосили, що уточнюють дані про загибель командувача флоту.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що кораблям РФ все більше незатишно у севастопольських бухтах. Тому окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ.

На тлі успішних атак українських військових по території тимчасово окупованого Криму росіяни почали посилювати оборону півострова, зокрема перекидати засоби ППО й облаштовувати нові захисні споруди.

4 жовтня стало відомо, що партизани руху "Атеш" виявили секретний військовий склад російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на тимчасово окуповану Росією територію Криму було здійснено десантну операцію, під час якої було завдано удар по ворожих силах. Після виконання завдання спецпризначенці успішно відступили.

Крим
наступ ЗСУ
Чорне море
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