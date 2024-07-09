Дві та три черги: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 10 липня

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень", - ідеться у повідомленні.

"У решту годин буде залучено три черги", - додали в компанії.

При цьому в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині енергетики можуть застосовувати світло-сіру зону відключень.

У компанії запевнили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Про зміни в графіках енергетики обіцяють поінформувати додатково.