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Федеральний прокурор Швейцарії розслідує імовірне фінансування ХАМАСу з боку прихованих джерел в країні

21 жовтня, 2023 субота
18:08
Світ Швейцарія

Незадовго до нападу ХАМАСу на Ізраїль федеральна прокуратура Швейцарії порушила кримінальне провадження за фактом імовірної виплати грошей ХАМАСу з боку невідомих джерел у країні

Про це повідомляє федеральний прокурор Швейцарії Штефан Блеттлер у коментарі швейцарській радіостанції SRF.

"У нас є кілька тижнів до вбивчої події. Напади траплялися. Але мова про те, що гроші зі Швейцарії потрапили до ХАМАСу", - сказав Блаттлер.

Федеральний прокурор відмовився говорити конкретну інформацію щодо того, проти кого ведеться розгляд, інакше це може загрожувати процесу розгляду.

SRF повідомляє, що на відміну від ЄС, ХАМАС у Швейцарії не заборонено, тому, щоб проводити розгляд і висувати обвинувачення, Федеральна прокуратура Швейцарії має юридично класифікувати ХАМАС як терористичне угрупування. 

Натомість Блаттлер впевнений, що довести провину тих, хто імовірно фінансував ХАМАС можливо, але процес буде складним. За його словами, Федеральна рада хоче запровадити таку заборону, але невідомо, як і коли вона її здійснить. Прокурор додає, що якщо ХАМАС буде забороненою терористичною організацією, тоді довести провину фігурантів розслідування буде легко.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

Представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі заявив, що зараз ЦАХАЛ готується до чергового етапу війни, операція проти ХАМАСу може тривати ще багато тижнів.

21 жовтня армія оборони Ізраїлю заявляє, що терористична організація ХАМАС утримує у заручниках 210 людей. Вони знаходяться у Газі.

Ізраїль
Палестина
Швейцарія
тероризм
Війна в Ізраїлі
Хамас
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