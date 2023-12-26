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Наплив нелегалів на кордон Росії з Фінляндією організовує ФСБ, - The Insider

26 грудня, 2023 вiвторок
20:25
Світ Фінляндія, кордон, нелегали

Мігрантів, які прибувають у пошуках притулку в Європейському Союзі, під контролем російської ФСБ перенаправляють з Білорусі на фінсько-російський кордон

Про це йдеться в журналістському розслідуванні The Insider.

Контрабандист, який раніше заробляв відвезенням біженців до кордону Білорусі з Польщею, розповів виданню, що на початку листопада "російські офіцери" зв’язалися з ним, аби повідомити, що Росія також тепер пропускає мігрантів. Він стверджує, що довозив людей лише до російської частини кордону, "а далі про них уже дбають російські прикордонники - дають їм велосипеди для перетину кордону Фінляндії".

За словами іншого контрабандиста, тільки-но біженці прилітають до РФ, розпочинається контроль за трафіком мігрантів. А вже в аеропорту їх зустрічає "якийсь полковник і допомагає пройти кордон".

Тепер, у зв’язку із закритим кордоном РФ із Фінляндією, контрабандисти пропонують біженцям рушати до Білорусі. Там вони висаджують мігрантів біля польського кордону і показують приблизний шлях, яким потрібно йти десятки кілометрів.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. 

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією: їх відкрили раніше цього ж дня.

Росія
Білорусь
Фінляндія
мігранти
біженці
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