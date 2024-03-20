Євро-2024: Ребров розсекретив стан Циганкова за день до матчу проти Боснії і Герцеговини

Про це Сергій Ребров сказав на передматчевій пресконференції, яку транслювала УАФ.

Віктор Циганков приїхав зі збірною України у Боснію і Герцеговину.

"Ми подивимося, як він почуватиметься, у нас ще є день. Подивимося, як він почуватиме себе на тренуванні. Але ми взяли із собою 28 футболістів, є гравці, здатні зіграти на цій позиції. Звичайно, Віктор дуже важливий виконавець, ми сподіваємося на його швидке повернення", – сказав головний тренер збірної України.

Що відомо про травму Циганкова

Віктор Циганков 9 березня уникнув важкої травми у грі чемпіонату Іспанії з "Осасуною". Українець асистом допоміг своїй команді перемогти 2:0, але був вимушений залишити поле, після чого на коліно вінгера наклали лід.

13 березня головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав високими шанси Віктора Циганкова зіграти у матчі плей-офф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Циганков у нинішньому сезоні зіграв за "Жирону" 27 матчів, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Каталонці займають в чемпіонаті Іспанії друге місце та відстають від лідера - "Реала" - на 7 очок.

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді у Зениці зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.