Ізоляція Росії стає ключовою стратегією Заходу щодо Москви, - Клімкін
Дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін вважає, що в Росії вже починають відчувати ізоляцію
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В Європі зараз поки формується консенсусне ставлення щодо Росії. Усім зрозуміло, що дозволити Росії підіймати ставки знову - це поразка для всієї Європи. Зараз тривають дискусії щодо вступу України до НАТО. Вступ може бути відкладений з перехідним періодом та новими гарантіями. Ці гарантії мають втихомирити Путіна й будь-який інший режим, який може бути в Росії. Щоб Путін взагалі й не думав про атаку Європи, а ми належимо саме до європейського простору. Під час війни, НАТО не може прийняти рішення про вступ України до Альянсу, але світ швидко змінюється. І те, що неможливо зараз, може стати можливим під час саміту наступного року у Вашингтоні. Головне мати амбітне бачення", - підкреслив Клімкін.
За словами дипломата, у Росії вже починають відчувати ізоляцію.
"Повертатися до статус-кво з сірими зонами неможливо, оскільки сірі зони провокують Путіна дестабілізувати ситуацію в Україні та Європі. У Європі вже порушують питання: яким чином ізолювати Росію в межах сьогоднішніх кордонів. Ізоляція Росії стає ключовою стратегією Заходу щодо Москви. І в Росії вже починають це відчувати", - зазначив Клімкін.
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