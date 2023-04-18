Кірбі: "Злиті" секретні документи США можуть бути підробкою
Секретні документи Пентагону, які потрапили в мережу після витоку, можуть бути підробкою
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає у twitter журналіст Саймон Атеба.
Кірбі продовжував наголошувати на тому, що "злиті" документи можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані Америки.
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"Джо Байден серйозно ставиться до зусиль США по захисту секретів", - сказав він.
А також додав, що наразі невідомо - діяв Тейшейра сам чи з командою.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
- CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу. У Пентагоні оцінювали масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. А радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
- Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. Пізніше CNN звітувало, що оприлюднені документи розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай.
- Згодом журналісти The Washington Post поспілкувалися з імовірним членом чату в Discord, куди злили документи Пентагону: автори ствердили, що за цим стоїть "любитель зброї", який працював на військовій базі. Після цього підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Чоловік постав перед федеральним суддею у місті Бостон у кайданках і тюремній робі.
- Пізніше у США наказали переглянути механізм доступу до розвідданих. Також Пентагон створив пам'ятку для військових, де йдеться про правила та процедури роботи із секретними документами.
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