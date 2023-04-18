Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає у twitter журналіст Саймон Атеба.

Кірбі продовжував наголошувати на тому, що "злиті" документи можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані Америки.

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"Джо Байден серйозно ставиться до зусиль США по захисту секретів", - сказав він.

А також додав, що наразі невідомо - діяв Тейшейра сам чи з командою.