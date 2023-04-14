У США наказали переглянути механізм доступу до розвідданих після витоку секретних документів
Після "злиття" секретних документів Пентагону в мережу міністр оборони США Ллойд Остін наказав переглянути механізм доступу до розвідданих
Про це інформує CNN.
За словами Остіна, перегляд механізму доступу до розвідданих здійснюватиме заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки. Він вивчатиме, зокрема, "процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати наші зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів".
"Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - наголосив Остін.
Очільник міноборони США також похвалив мін'юст та ФБР за арешт 21-річного гвардійця Джека Тейшейри, призначеного до Національної військово-повітряної гвардії Массачусетса. За попередніми даними, саме він може стояти за витоком секретних документів, у яких, зокрема, міститься інформація про війну в Україні.
"Міністерство оборони в тісному партнерстві з розвідувальною спільнотою та нашими міжвідомчими партнерами продовжить розгляд наслідків цього несанкціонованого розголошення для національної безпеки", - наголосив Остін.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- У Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ. Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
- Пізніше CNN звітувало, що оприлюднені документи розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай.
- Журналісти CBS ствердили, що ФБР працює над відстеженням витоку матеріалів, водночас Пентагон скорочує кількість людей, які мають доступ до тієї секретної інформації, що стала об'єктом оприлюднення. Згодом Журналісти The Washington Post поспілкувалися з імовірним членом чату в Discord, куди злили документи Пентагону: автори ствердили, що за цим стоїть "любитель зброї", який працював на військовій базі.
- Пізніше президент США Джо Байден вперше прокоментував витік документів Пентагона та повідомив, що уряд США вже близький до виявлення особи, яка у цьому винна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 38.14
-
EUR
Купівля 40.52Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе