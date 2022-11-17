Доповідь, яку виголошував на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорювався масований ракетний обстріл Росією цивільних об’єктів інфраструктури в Україні 15 листопада, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця поширив у фейсбуці.

"Україна висловлює солідарність із братнім польським народом після вчорашньої трагедії в селі Пшеводів, де двоє людей загинули від снарядів. Ми підтримуємо повне та прозоре розслідування для встановлення всіх фактів цього трагічного інциденту та готові співпрацювати з польською стороною для сприяння цьому розслідуванню", - наголосив він.

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За його словами, очевидно, що російська агресивна війна проти України з регулярним ракетним терором, як одним із її основних елементів, залишається єдиною першопричиною насильства та людських страждань в Україні та за її межами.

"Як тільки Росія не зможе продовжувати війну, безпека в регіоні буде негайно відновлена", - зауважив постпред.

Наразі Україна захищається від варварських нападів з боку Росії, які мають на меті позбавити мільйони людей доступу до їхніх основних потреб і таким чином створюють гуманітарну катастрофу, яка може поширитися далеко за межі моєї країни, додав він.

Кислиця подякував друзям та партнерам України, зокрема Польщі, за підтримку у протидії цим нападам і поверненні миру та безпеки в регіон.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей через падіння ракети.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряв наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

16 листопада президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

Згодом у Білому домі відзначили, що Росія є остаточно відповідальною за трагічний інцидент у Польщі.

Пізніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що країна не буде застосовувати статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з падінням ракети неподалік кордону з Україною.

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