Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну, могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман
Ексклюзив

Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну, могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман

16 листопада, 2022 середа
21:58
війна з Росією російська балістична ракета "Сармат"

Військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, що в Україні немає перероблених ракет з комплексу С-300

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Розкладемо вибух ракети у Польщі по полицях. Будь-яка ракета з комплексу С-300 не могла завдати таких руйнівних дій. У ракети С-300 є бойовий заряд, який складається з металевих кульок або кубиків, які розташовані всередині боєголовки. Коли ракета зближується з ціллю - вона вибухає на відстані, найближчої до повітряної цілі. Коли ракета втрачає в повітрі ціль, вона відразу переходить у вертикальний політ і підіймається на висоту 20 км. І там відбувається вибух заряду", - зазначив Гетьман.

За словами військового аналітика, якщо уламки ракети впадуть на будівлю, то можуть зруйнувати її. Але це шматки заліза, які не можуть вибухнути.

"Якщо припустити, що ракета зіпсувалася повністю, втратила електронне керування, то, падаючи на землю вона теж не змогла б вибухнути. Ракета не вибухає від детонації, ракета вибухає від команди електронної апаратури, яка розташована всередині. Росіяни такі ракети С-300 перетворили на балістичні ракети, в яких замість металевих кульок та кубиків звичайний заряд. Така ракета може впасти на землю й вибухнути. Це ракета, яка перероблена з протиповітряної ракети у балістичну. В Україні таких перероблених ракет не робили", - підкреслив Гетьман.

  • 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. 
  • Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
  • Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.
  • Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Польща
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
саміт G20
15 листопада, 2022 вiвторок
Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
15 листопада, 2022 вiвторок
"Рухаємось до кордонів 1991 року": В Офісі президента відреагували на маячню Лаврова на саміті G20
ракетний удар по рівненщині
16 листопада, 2022 середа
У ISW з'ясували, чому РФ завдала масованого ракетного удару по Україні саме 15 листопада
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
16 листопада
22:09
Звільнений Херсон, Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки. Військові представили всі дані про інцидент у Польщі
22:06
кінотеатр
Wаrner Bros. заборонила показувати свої фільми на російських телеканалах
21:47
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 листопада
21:39
Рамзан Кадиров
СБУ оголосила Рамзана Кадирова в розшук: санкція статті передбачає від 10 років до довічного ув'язнення
21:30
Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів
Футболісти МЮ чекають, що Роналду піде з клубу, боси знайшли йому заміну
21:13
Волонтер Ігор Лаченков зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ
20:57
Іранські дрони-камікадзе "Шахед" можуть збирати в Таджикистані, - таджицький опозиціонер
20:51
Канада
Канада запровадила санкції проти виробників іранських дронів-камікадзе
20:10
влучання ракети у Польщі
Білий дім визнав, що Росія є відповідальною за інцидент з ракетою у Польщі
20:07
Міністр оборони Олексій Резніков
Захист українського неба є пріоритетом на "Рамштайн-7", – Резніков
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Сон розуму у путінській країні фейків
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому не попередив українців про початок повномасштабної війни. Йому пропонували евакуювати Київ
19:56
Києво-Печерська Лавра
Після скандалу з хвалебними піснями про Росію в Лаврі архімандрит Захарія зібрався тікати до Німеччини, – ЗМІ
19:54
У Чехії виставили на аукціон скульптуру Путіна на унітазі, кошти підуть на дрон для України
19:43
Чехія Україна
Чехія планує провести вишколи для 4 тис. українських військових
19:34
евакуація в РФ
Окупанти вивезли у невідомому напрямку 40 осіб з селища на Луганщині 
19:30
Ексклюзив
Павло Клімкін
Союзники бояться підіймати ставки, і Путін використовує їхню слабкість, - Клімкін
19:29
Володимир Зеленський
Зеленський не сумнівається, що в Польщі впала не українська ракета
19:24
Наслідки ворожих обстрілів, Вільнянщина
За добу окупанти завдали 2 авіаційних і 3 ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з РСЗВ
19:12
російська техніка
ЗСУ уразили 4 склади, пункти управління й військову техніку росіян, ліквідували й поранили щонайменше 50 окупантів 
19:10
Суд арештував акції 5 обленерго, які контролює російська організація "Лужники" в Україні
19:06
Кіліан Мбаппе у матчі ПСЖ - "Ювентус", Ліга чемпіонів
У ПСЖ затримки зі зарплатою. Мбаппе розчарований, - L'Equipe
18:59
Володимир Зеленський і Анна Б’єрде
Зеленський обговорив з делегацією Світового банку відновлення української інфраструктури
18:55
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
ЗСУ знищили залізничний міст на Запоріжжі, який використовували окупанти
18:51
Бєлгород, пожежа
Росія запровадила надзвичайний стан і евакуювала людей з одного з хуторів у Бєлгородській області
18:45
Донателла Ді Чезаре
"Чистокровна європейка" з Італії Донателла ді Чезаре засуджує військову підтримку України та санкції проти Росії
18:32
У звільненому Херсоні виявили чергову катівню російських окупантів
18:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не поїхав на саміт G20 через страх, що його ліквідують, - Клімкін
18:23
мобільний зв'язок
У Бериславі на Херсонщині відновили мобільний зв'язок
18:19
вибухотехніки
Окупанти замінували будівлю управління поліції на Херсонщині: вибухотехніки були змушені її підірвати
18:10
шпигун
"Стратегічний удар для російських спецслужб": Велика Британія повідомила, що цьогоріч з Європи вислали понад 400 шпигунів РФ
18:10
OPINION
Андрій Бондар
Росліберали - "друзі свого минулого" і конторські сексоти
18:09
українські волонтери у Дубліні
Верховна Рада звільнила від податків деякі види благодійної допомоги, зібраної волонтерами
18:07
Червоний Хрест Україна
Червоний Хрест залучить додатково 100 млн грн на виплати мешканцям деокупованої Херсонщини
18:07
Миколаїв, автомобіль водоканалу
На протитанковій міні підірвався автомобіль миколаївського водоканалу
17:55
Анджей Дуда
Дуда оцінив можливість повторного інциденту з ракетою в Польщі й відреагував на заклик України долучитись до розслідування
17:39
Звільнений Херсон, Зеленський
До Херсона повернулись державні Ощадбанк і ПриватБанк
17:38
росія прапор занепад
У МЗС РФ обурилися звинуваченням в обстрілі Польщі та заявили, що це "антиросійська кампанія"
17:37
Михайло Мудрик (праворуч) у матчі Шахтар - Лейпциг
Мудрик заявив, що "Шахтар" ставить шлагбаум для його трансферу в Європу
17:36
Херсонське СІЗО
Окупанти вивезли засуджених з херсонських в’язниць на Лівобережжя та до Криму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV