Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Розкладемо вибух ракети у Польщі по полицях. Будь-яка ракета з комплексу С-300 не могла завдати таких руйнівних дій. У ракети С-300 є бойовий заряд, який складається з металевих кульок або кубиків, які розташовані всередині боєголовки. Коли ракета зближується з ціллю - вона вибухає на відстані, найближчої до повітряної цілі. Коли ракета втрачає в повітрі ціль, вона відразу переходить у вертикальний політ і підіймається на висоту 20 км. І там відбувається вибух заряду", - зазначив Гетьман.

За словами військового аналітика, якщо уламки ракети впадуть на будівлю, то можуть зруйнувати її. Але це шматки заліза, які не можуть вибухнути.

"Якщо припустити, що ракета зіпсувалася повністю, втратила електронне керування, то, падаючи на землю вона теж не змогла б вибухнути. Ракета не вибухає від детонації, ракета вибухає від команди електронної апаратури, яка розташована всередині. Росіяни такі ракети С-300 перетворили на балістичні ракети, в яких замість металевих кульок та кубиків звичайний заряд. Така ракета може впасти на землю й вибухнути. Це ракета, яка перероблена з протиповітряної ракети у балістичну. В Україні таких перероблених ракет не робили", - підкреслив Гетьман.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Пізніше МЗС Польщі заявило про російське походження ракети, яка 15 листопада вбила двох людей неподалік від кордону з Україною. Уряд Польщі перевіряє наявність підстав для застосування ст. 4 Північноатлантичного договору про консультації щодо загроз на тлі імовірного удару РФ по прикордонню з Україною.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території й оцінив ймовірність повторення інциденту.

Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що на територію Польщі впала не українська ракета.

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