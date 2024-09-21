Відбудова Харківщини: обсяги завданих збитків та основні виклики відновлення

Про це йдеться у спецвипуску "Програми відбудови й розвитку міст" на Еспресо.

Транспортна мережа була повністю паралізована. Збитки оцінили у 8 млрд грн.

У Службі відновлення й розвитку інфраструктури наголошують: відбудова мостів – це не розкіш, а необхідність. Деякі з них мають ключове значення не тільки для цивільної, але й для військової логістики. Водночас відновлювати мости досить небезпечно, особливо в зоні активних бойових дій.

"Там, де ми виконували роботи на об'єктах, неодноразово були влучання – або поруч, або в саму штучну споруду. Туди, де люди, дорожники, будівельники працювали. Через це на певний час на деяких об’єктах були призупинені роботи, на деяких повністю зупинені наразі", – розповів журналістам заступник начальника служби відновлення Харківщини В'ячеслав Назаренко.

Саме через загрозу повторних обстрілів у Службі не можуть публічно оголошувати, які саме мости вже відновлені, а які перебувають у процесі відбудови.

Окрім того, після деокупації деякі мости були заміновані.

Зараз у роботі – 17 мостів. При цьому 10 із них обіцяють здати в експлуатацію до кінця поточного року.

Детальніше про відбудову Харківщини в ефірі Еспресо розповіла Тетяна Мельник, експертка з питань відновлення муніципальної інфраструктури Асоціації міст України.

Обсяги збитків

За її словами, матеріальні втрати у сфері транспортної інфраструктури є дуже значними. За рейтингом усіх збитків, які були завдані Україні через збройну агресію Російської Федерації, вони перебувають на другому місці, це близько 20% усіх прямих збитків. Станом на кінець 2023 року, це близько 37 млрд доларів США.

"На першому місці з руйнування інфраструктури є житлова інфраструктура, і це дуже значні збитки, вони складають у загальному обсязі майже 40%", – розповіла експертка й уточнила, що йдеться про збитки в розмірі близько 3 трлн грн.

"Щодо об’єктів соціальної інфраструктури у територіальних громадах, то там пошкоджено 3800 закладів освіти, також є знищені об'єкти, і такі збитки складають близько 5%. Але на сьогодні ми розуміємо, що протягом 2024 року, протягом цих понад вісім місяців відбулися нові руйнування житлової та енергетичної інфраструктури, що також додасть в обсягах і, можливо, десь змінить пропорції цих збитків", – додала Тетяна Мельник.

За її словами, в Україні нині побудовано систему планування відновлення, законодавством передбачено декілька різних документів, які зокрема органи місцевого самоврядування мають розробити для того, щоб спланувати ремонтні роботи, проаналізувати, що потрібно відновлювати, а що ні, які проєкти є пріоритетними, а які можна реалізувати пізніше.

Основна перешкода у процесі відбудови

Основною перешкодою у процесі відбудови є нестача фінансування.

"План відновлення є, але немає до нього чіткого джерела фінансування. Звісно, органи місцевого самоврядування зі своїх місцевих бюджетів затверджують програми, здійснюють фінансування на нагальні потреби, в тому числі на забезпечення житлом, на відбудову деяких будинків, якщо ці бюджети спроможні й мають такі кошти. Тому вкрай гостро стоїть питання щодо того, щоб місцеві бюджети були спроможними й надалі, й у наступному році виділяти гроші на відбудову", - наголосила експертка.

Вона зауважила, що в держбюджеті на 2025 рік пропонують закласти до 1 млрд грн на відбудову житла за двома державними програмами.

"Але якщо ми говоримо про потребу в понад три трильйони, і то це станом на кінець 2023 року, розуміємо, що такі збитки значно зросли за поточний рік і цих коштів буде недостатньо, потрібні також інші джерела, інші ресурси", – зазначила Тетяна Мельник.

Відповідаючи на запитання, як визначають об’єкт, який треба відбудувати в першу чергу, експертка сказала, що це прописано у плані відновлення територіальної громади.

"Звісно, є на рівні міністерств якісь секторальні пріоритети, де вони визначають для себе, які об'єкти є більш важливими. Але найперш має бути складений план відновлення територіальної громади, де має бути визначено пріоритетність відбудови об'єктів", – пояснила Тетяна Мельник.

Водночас територіальні громади досі очікують затвердження на центральному рівні переліку територій відновлення, адже критерії визначення таких територій було затверджено у 2023 році, а потім вони зазнали деяких змін.

"Зараз очікуємо, поки перелік територій відновлення буде офіційно затверджено на рівні урядового рішення, і від цього також залежить швидкість розроблення планів відновлення", – уточнила експертка.

Інші виклики відбудови

"Загалом такі виклики передусім пов'язані зі самою збройною агресією, з руйнуванням інфраструктури. Але не тільки, адже невідповідною інфраструктура була і до збройної агресії, я маю на увазі, застаріле обладнання, застаріле виробництво, десь неінклюзивна інфраструктура в якихось закладах, вона також потребує оновлення й особливих підходів. Окрім того, сьогодні є певні нові нормативи, нові вимоги до різних інфраструктурних об'єктів, і це потрібно враховувати при відбудові", - розповіла Тетяна Мельник.

"Іншими викликами є, звісно, шкода, завдана природі, природно-заповідному фонду, знищені ліси, які суттєво підвищили викиди парникових газів", - додала вона.

За її словами, також є виклики, які стосуються міграції населення як усередині країни, так і за кордон. Тому важливим є ухвалення на державному рівні демографічної стратегії, яка визначатиме завдання й заходи, необхідні для повернення людей у громади, наголосила експертка.

Окрім того, Україна має значні освітні втрати через те, що тривалий час учні навчаються дистанційно, якість освіти знизилася, багато хто взагалі не має змоги здобувати освіту. Тому перед державою стоїть завдання створити для дітей безпечні умови навчання, зокрема через будівництво укриттів.

Чому дороги й мости є важливими

На переконання Тетяни Мельник, логістика є не менш важливою, ніж відбудова житла.

"Насамперед дорога дає можливість довезти гуманітарну допомогу, надати якусь невідкладну підтримку, в деяких випадках це евакуація населення. Адже розуміємо, що є такі прифронтові громади, де необхідно мати можливість вивезти громадян. Звісно, це організація і забезпечення оборони тих населених пунктів, які розташовано близько до лінії фронту", – пояснила експертка.

Скільки часу знадобиться на відновлення

За словами представниці АМУ, перебіг ремонтних робіт залежить від багатьох факторів.

"На жаль, точно не можна цього сказати, оскільки це залежить від багатьох факторів: і від обсягів фінансування, і від того, як швидко надаватимуть ці кошти, наскільки всі процедури будуть проходити ефективно, наскільки вистачатиме робочої сили для будівництва", – сказала Тетяна Мельник.

"Є певні проблеми з тим, що дуже багато потрібно і працівників, і матеріалів, це все необхідно також організувати й знайти такі ресурси не лише фінансові, а й людські та матеріально-технічні", - додала вона.