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Ексклюзив

Путіну треба виходити з війни, головним завданням є витиснути ЗСУ з Курської області, - політолог Орєшкін

Тетяна Нижник
21 вересня, 2024 субота
17:30
Війна з Росією Курська область

Починати переговори, маючи частину Курської області під контролем України, є нестерпно складною політичною ситуацією для Путіна

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Про це розповів політолог, професор Вільного університету в Ризі Дмитро Орєшкін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Найближчі місяці це буде для Путіна головним завданням – витиснути ЗСУ з Курської області, а далі вже як буде. Щодо Покровська – та сама Курська область не дає змоги Росії наступати широким фронтом. У Росії зараз є можливість наступати лише в одному вузькому напрямку – на Покровськ. Зрозуміло, що це дуже важливий пункт, але навіть якщо Росія через 3-4 місяці, можливо раніше чи пізніше, візьме його під контроль і водночас залишиться шматочок Курської області, для Путіна це не буде перемогою. Йому потрібно намалювати перемогу на своїх прапорах, пояснити, що він забезпечив безпеку російському народу, й після цього вже переходити до тих тягомотних домовленостей, які все одно на нього чекають", - сказав він.

За словами Орєшкіна, усі такі конфлікти закінчуються, коли обидві сторони почуваються виснаженими й не мають можливості серйозно просунутися ніде.

"Мені видається, що ситуація вже наближається до такого стану. Ми бачимо, що лінія фронту загалом стабілізувалася, якщо мова не саме про Покровськ. Якісь просування є, але не можна їх назвати стрімкими й звитяжними. А так, у стратегічному плані, зрозуміло, що путінські плани щодо денацифікації, демілітаризації, відсторонення київського "кривавого режиму", НАТО тощо не реалізовані. І не будуть реалізовані. Тепер колективний Путін думає про те, як із красивим виразом обличчя з цієї історії виплутатися. Курська область красивого виразу обличчя Путіну не додає. А це означає, що стратегічна ідея відмови від європейських систем цінностей і перехід на китайсько-кадировсько-північнокорейську систему цінностей у стратегічному плані є провальною", - додав він.

Рано чи пізно війна закінчується й починаються торги щодо виходу з цієї неприродної ситуації, зауважив політолог: "Зараз ЗСУ для Зеленського принесли дуже великий козир у цих переговорах. Тому що Путіну треба виходити з цієї війни. Зрозуміло, що він уже не зможе завоювати ні Херсон, ні Запоріжжя, і всі розмови про відвоювання цих чотирьох регіонів, які він уже оголосив російськими, перетворилися на порожнечу".

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

13 вересня стало відомо, що протягом серпня 2024 року росіяни подали очільнику Кремля Володимиру Путіну 1927 звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових. Це рекордна кількість з початку повномасштабного вторгнення.

Цього ж дня Зеленський заявив, що Росія прагне стягнути 60-70 тис. своїх військових у Курську область. За його словами, ворог розпочав там швидкі наступальні дії, але серйозного успіху не має.

19 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що близько 40 тис. російських військових вдалося відволікти на Курський напрямок завдяки операції ЗСУ в регіоні.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
НАТО
Військові новини
переговори з РФ
Покровськ
Курськ
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