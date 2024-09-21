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Від ракетного удару на Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк

Юлія Лаврук
21 вересня, 2024 субота
17:35
Війна з Росією

На Донеччині від ворожого ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

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Про це повідомили Володимирська міська рада та Валерій Залужний.

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті", - написав Залужний.

З березня 2005 року Олександр Никитюк був начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення він був радником Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.

У Володимирській міськраді зазначили, що в Олександра залишились дружина та двоє синів.

  • Удень 20 вересня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Костянтинівки Донецької області, внаслідок чого дістали поранення цивільні.

Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
ракетний удар
Валерій Залужний
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