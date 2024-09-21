Від ракетного удару на Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк

Про це повідомили Володимирська міська рада та Валерій Залужний.

"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті", - написав Залужний.

З березня 2005 року Олександр Никитюк був начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення він був радником Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.

У Володимирській міськраді зазначили, що в Олександра залишились дружина та двоє синів.