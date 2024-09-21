Від ракетного удару на Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині від ворожого ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Він був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це повідомили Володимирська міська рада та Валерій Залужний.
"Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую що був у моєму житті", - написав Залужний.
З березня 2005 року Олександр Никитюк був начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.
Після повномасштабного вторгнення він був радником Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку.
У Володимирській міськраді зазначили, що в Олександра залишились дружина та двоє синів.
- Удень 20 вересня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Костянтинівки Донецької області, внаслідок чого дістали поранення цивільні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе