Про це він сказав на Безпековому форумі в Аспені, пише Голос Америки.

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", - наголосив Блінкен.

За його словами, США з самого початку говорили, що це буде важко.

"Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - сказав Блінкен.

Він додав, що, на його думку, українці, які вже звільнили половину окупованих територій, мають уже все для успіху, бо вони борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.

Президент Володимир Зеленський 21 липня заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно тому, що він розпочався пізніше, ніж планувалося. Він зазначив, що попри труднощі, Україна має прогрес.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні щонайменше 241 330 військових. За добу 21 липня на п'яти напрямках фронту відбулося 40 бойових зіткнень.



У Генштабі ЗСУ повідомили, що військові РФ на Луганщині демотивовані через великі втрати та брак зброї, й зауважили, що кількість охочих залишити свої підрозділи та повернутися з районів ведення бойових дій до Російської Федерації збільшується.

22 липня заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону Збройних Сил України. Кожного дня українські військові просуваються на певну відстань.