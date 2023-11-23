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Кордон Сербії та Косова вийшов з-під контролю, - прем'єр Албанії

23 листопада, 2023 четвер
06:16
Світ Косово - Сербія

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав НАТО посилити свої військові сили в Косово та забезпечити безпеку кордонів країни з Сербією

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що після неформальної зустрічі членів НАТО із Західних Балкан у Північній Македонії, Рама попередив, що останні етнічні насильства в Косово потенційно можуть спровокувати ширший балканський конфлікт. Крім цього, він додав, що кордон Косова з Сербією вийшов з-під контролю.

За його словами, кордон використовується для безлічі незаконних дій, включаючи контрабанду наркотиків і зброї та проникнення ультранаціоналістів, що може призвести до "великих заворушень" у регіоні.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців. 

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватися від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію й перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону з частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізацію відносин між Сербією та Косовом. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина. Згодом там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

24 вересня понад 30 озброєних людей напали на косовських поліцейських в селі Банська поблизу адміністративної межі Сербії та Косово. Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті та президент Сербії Александар Вучич відреагували на інцидент.

28 жовтня лідери Італії, Німеччини та Франції зробили спільну заяву за підсумками зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті.

Косово
Сербія
НАТО
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