Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз Дубінському закидаються дуже дрібні речі, бо насправді підозри по ньому надзвичайно серйозні. Перше – втручання у вибори у США, тобто за будь-яких обставин останніх кілька років Дубінський мав би проходити у справах СБУ як спільник Деркача, відповідно, його б мали детально допитувати. Друге – пригадаємо останні корупційні скандали, коли журналісти повідомили, що Дубінський причетний до розкрадання бюджетних коштів з Київської онкологічної лікарні. За такі речі також передбачені серйозні покарання. Сподіваюся, що Дубінського ми не побачимо як мінімум найближчий десяток років і звинувачення йому будуть пред'явлені не лише по другорядних справах, а також по ключових - питання державної зради", - підкреслив Олексій Кошель.

Кошель зауважив, що останнім часом цілий вал справ, пов'язаних з депутатами Верховної Ради: корупція, Мальдіви, Болгарія, купівля дорогої нерухомості та інше.

"Я скажу досить скептичну річ, бо на мою думку, це лише перша серія. Вочевидь, другу серію побачимо восени, якщо буде відновлене електронне декларування і по дорогій нерухомості та автомобілях станеться дещо схожа ситуація, нас чекає чергова хвиля розчарування. На сьогодні кількість та масштаби цих корупційних дій дуже високі. Однак така ситуація дозволить навести певний порядок у парламенті та підвищити дисципліну. Хотів би вірити, що покращиться і якість робити Верховної Ради, до якої сьогодні є питання. У парламенті хаос та бардак, немає системної роботи", - сказав Кошель.

Голова Комітету виборців України додав, що зараз парламент спільно з урядом має розробити кілька планів дій: законопроєктна робота та підзаконні акти Кабміну щодо плану з євроінтеграції, також до кінця осені має бути проведена робота щодо набуття членства у ЄС, а це також законопроєкти та проєкти рішень Кабінету міністрів. Потрібні два чіткі плани дій з конкретними відповідальним та термінами виконання, щоб цю роботу зробили достатньо швидко.

Скандальні справи депутатів

26 липняСБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд. 27 липня, Верховна Рада України підтримала подання про припинення депутатських повноважень Юрія Арістова. 28 липня печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Юрію Арістову.

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня. 10 серпня, у Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон під час воєнного стану

Також 8 серпня правоохоронці затримали народного депутата Анатолія Гунька, який отримував $85 тис. за нібито передачу землі Національної академії аграрних наук в оренду. Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк відреагувала

Верховна Рада України на засіданні 9 серпня достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Холодова, який перебуває за кордоном.28 липня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" виклав матеріал, у якому зазначено, що нардеп від партії "Слуга Народу" Андрій Холодов, який у січні 2023 року виїхав з України, досі не повернувся. За їхніми даними чоловік востаннє був в Україні 21 січня 2023 року, після чого відправився до Румунії. Виїхати він зміг через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області.







