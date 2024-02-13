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Смертельна ДТП із нацгвардійцем: судді Тандиру продовжили арешт без права на заставу

13 лютого, 2024 вiвторок
17:07
Кримінал Олексій Тандир

Святошинський районний суд міста Києва продовжив до 12 квітня запобіжний захід без права вийти під заставу судді Олексію Тандиру. Він звинувачується у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко

Про це повідомляє Суспільне.

Відомо, що Тандир подав клопотання про відвід прокурора.

За словами обвинуваченого, він 19 грудня звернувся до прокурора Михайла Доманіцького з заявою про бажання мобілізуватися (відповідно до ст. 616 Кримінального кодексу України: скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав).

"Я підлягаю мобілізації. В мене військове звання. Я давав присягу. Відомо те, що я ВЛК пройшов минулого року. Тому я не розумію, які обставини вже два місяці перевіряє прокурор. От у нас є відповідь з військової частини, куди я звертався і з громадської організації. З ТЦК є відповідь. А що робить прокурор?" — сказав Тандир.

Водночас Доманіцький зауважив, що він не отримав відповіді від ТЦК.

Брат загиблого військового Нацгвардії Олександр Бондаренко заявив на засіданні, що "мобілізація була і до смерті мого брата. Я і моя сім'я вважаємо, що спочатку треба відповісти за скоєне, а потім уже мобілізуватися і йти до армії".

Адвокат Олексія Тандири розповів Суспільному, що на наступному засіданні, яке заплановане на 5 березня, він має намір звернутися до суду з клопотанням щодо мобілізації обвинуваченого.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. 

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомлялося, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня. 21 серпня обвинувальний акт щодо нього передали до суду. 

Вища рада правосуддя 29 серпня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу. 

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб.

19 грудня Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого.

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
Новини ДТП
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