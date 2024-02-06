Справа Князєва: ВРП відсторонила ексголову Верховного Суду від здійснення правосуддя
Вища рада правосуддя (ВРП) у вівторок, 6 лютого, тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
"За клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що строк відсторонення встановили до 06 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.
Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу Князєва
15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.
Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.
Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою.
Пізніше, 11 липня, ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня. 26 вересня його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.
2 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.
27 грудня Печерський районний суд Києва визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.
30 січня Вищий антикорупційний суд залишив під вартою Князєва до кінця березня, водночас зменшивши йому розмір застави. Згодом за нього внесли заставу в розмірі 18,168 мільйона грн.
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