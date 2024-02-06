Справа Князєва: ВРП відсторонила ексголову Верховного Суду від здійснення правосуддя

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"За клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що строк відсторонення встановили до 06 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.