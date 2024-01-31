За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу, - Центр протидії корупції

Про це пише Центр протидії корупції.

Напередодні слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Князєву із 20 мільйонів грн до 18,168 мільйона, а вже сьогодні за нього внесли ці гроші.

У ЦПК припускають, що гроші не міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, бо всі його активи арештовані.

Ще два тижні тому колишній голова ВС розлучився з дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років. Вона пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.

Поки Князєв перебував під вартою із травня 2023 року, його застава зменшувалася сім разів:

у травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн.

вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн.

в серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн.

через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн.

у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн.

у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн.

30 січня Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.