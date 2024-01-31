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За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу, - Центр протидії корупції

31 січня, 2024 середа
12:20
Кримінал Всеволод Князєв

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу в розмірі 18,168 мільйона гривень

Про це пише Центр протидії корупції.

Напередодні слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Князєву із 20 мільйонів грн до 18,168 мільйона, а вже сьогодні за нього внесли ці гроші.

У ЦПК припускають, що гроші не міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, бо всі його активи арештовані.

Ще два тижні тому колишній голова ВС розлучився з дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років. Вона пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.

Поки Князєв перебував під вартою із травня 2023 року, його застава зменшувалася сім разів:

  • у травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн. 
  • вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн. 
  • в серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн.
  • через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн. 
  • у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн. 
  • у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн. 
  • 30 січня Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою. 

Пізніше, 11 липня, ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня. 26 вересня його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.  

2 листопада апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.

27 грудня Печерський районний суд Києва визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

30 січня Вищий антикорупційний суд залишив під вартою Князєва до кінця березня, водночас зменшивши йому розмір застави.

Теги:
Суспільство
Україна
корупція в Україні
Верховний суд
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