У ВАКС не змінили екснардепу Пашинському запобіжний захід

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора, який перебував у суді.

Раніше Пашинського заарештували з альтернативою внесення застави сумою 272,5 млн грн. Ці кошти були внесені Національною асоціацією підприємств оборонної промисловості України, і 27 лютого екснардеп вийшов з-під варти.

Відомо, що він здав паспорти й наразі носить електронний браслет.

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ в межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. Правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму майже 1 млрд грн.

Пашинському, зокрема, повідомили про підозру в незаконному привласненні та продажу 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

Читайте також: Навіщо обшукують Пашинського. Колонка Віталія Портникова

14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою.

21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

Тоді ж Пашинський прибув в Антикорупційний суд. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі майже 300 млн грн.

26 лютого Вищий антикорупційний суд заарештував і обрав запобіжний захід колишньому нардепу Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня з альтернативою у вигляді застави 272,5 млн грн.

27 лютого Пашинського відпустили з-під варти після того, як Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України внесла за нього заставу в розмірі 272,5 млн грн