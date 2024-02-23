ВАКС оголосив перерву в засіданні про обрання запобіжного заходу екснардепу Пашинському

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Катерина Галко.

Засідання у справі Пашинського розпочали 21 лютого, тоді ввечері оголосили перерву до 23 лютого.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначити заставу у розмірі 299 млн 999 тис. 100 грн.

Сергій Пашинський подякував усім, хто прийшов його підтримати.

"Мої захисники повністю знищили ці всі псевдодокази прокуратури. Абсурдність і сфальшованість цієї справи побачили всі. У понеділок у мене буде змога висловити свою позицію. Я не знаю - буде арешт чи не буде арешту, але ми повинні воювати з агресором, з окупантами. І я, на свободі чи не на свободі робитиму все можливе й неможливе, щоб ми перемогли. А потім ми займемося фальсифікаторами цієї справи", - прокоментував Пашинський сьогоднішнє судове засідання.

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму майже 1 млрд грн.

Пашинському, зокрема, повідомили про підозру у незаконному привласненні і продажу 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

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14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою.

21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

Тоді ж Пашинський прибув в Антикорупційний суд. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі майже 300 млн грн