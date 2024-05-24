Музейний фонд України поповнять 112 картин, вилучених із маєтку Медведчука

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Експерти-мистецтвознавці Національного художнього музею України провели дослідження та визнали 112 картин такими, що мають культурну цінність. Більшість із них відноситься до Закарпатської художньої школи, а автори творів – відомі українські митці XX століття. Серед них Адальберт Ерделі, Іван Труш, Микола Глущенко.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Картини, які становлять культурну цінність, будуть внесені в реєстр Музейного фонду України та в подальшому розподілені між музеями згідно з виставковими колекціями. Решта буде виставлена на продаж, а кошти від продажу перераховані в дохід держави", - додають в Офісі генпрокурора.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Також правоохоронці зазначають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом протиправних дій службових осіб Воловецької РДА Закарпатської області щодо відведення у приватну власність земель урочища "Паражин" триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Комплекс, "Паражин", за даними ЗМІ, побудувала компанія дружини Медведчука Оксани Марченко.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

12 квітня 2022 року Служба безпеки України затримала лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Йому оголосили підозру в держзраді. У червні 2022 року було завершене досудове розслідування у цій справі.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук. 21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства. У лютому 2023 року Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

24 травня 2023 року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні 2023 року ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

24 травня 2023 року він був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

У серпні 2023 року Медведчук подав позов на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. У березні цього року стало відомо, що Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні.

У резолюції, ухваленій 25 квітня цього року в Страсбурзі, Європарламент закликав Брюссель і країни-члени ЄС запровадити санкції проти Медведчука.