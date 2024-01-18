"Цитував Ліну Костенко": про Монастирського зняли фільм "Незавершений політ", ексрадник загиблого міністра розповів подробиці

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми у фільмі дуже хотіли показати, що це не журналістське розслідування, ми хотіли тими фактами оперувати, якими є, і показати життя людини, роль людини в історії те, що відбувалося, ту частинку історії, яка стосувалася нас всіх. Я б хотів сказати, що насправді дуже багато деталей, те, що відбувалося всередині МВС, як відбувалася", - пояснює автор.

Смірнов радить подивитися стрічку "Незавершений політ". Її транслюватиме Еспресо у суботу.

"Є сухі цифри. Цифри показують, що рівень довіри до відомства був безпрецедентний порівняно з попередніми роками й насправді це було показово, бо всі ці люди були світлими, вони переживали за країну, вони готові дійсно були, якби це не звучало зараз пафосно, померти за цю країну й ми у фільмі це показували. У Дениса була така, не знаю, традиція, він вів відеощоденник особисто для себе, щоб потім, скажемо, мати можливість пригадати, що відбувалось цього дня, невеличкі підсумки", - розповідає колишній радник міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

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За його словами, завдяки дружині Жанні вдалося отримати доступ до деяких з таких щоденників.

"Я можу сказати, що були моменти, коли Денис уже залишав настанови для своєї сім'ї, бо не знав, чи завтра настане для нього, тому що особливо перші дні, перші тижні війни були надзвичайно важкими. Ми хотіли показати все, що було і в тому числі про операції з Азовсталі, в Гостомелі. Якби тоді Гостомель, ворота в Київ, взяли, то невідомо щоб було зараз. Насправді це роль людини в історії й ми хотіли показати всі ті моменти, і з роздачею зброї, і багато чого іншого, внутрішні моменти те, що відбувалася в органах Міністерства внутрішніх справ", - підкреслив він.

Денис Монастирський умів не лише говорити, а й слухати: "Виконували завдання не тому що, якщо ти не виконаєш, тобі прилетить, а тому що ти боїшся підставити, як батька і от цей образ в тому числі етичного лідера він приніс у Міністерство внутрішніх справ - це його культурна спадщина. Його кабінет був у різних цитатах, це міністр, який міг процитувати Ліну Костенко, це міністр який в перші дуже важкі дні опікувався тим, щоб вивезли культурні об'єкти з Києва. Насправді в цьому фільмі буде дуже багато чого і кожен, можливо, побачить таку невеличку епоху, ту, яку ми разом з вами пережили й побачить яку роль в цій епосі зіграла команда й особисто Денис Монастирський".

Нагадаємо, авіакатастрофа трапилася рівно рік тому, 18 січня 2023 року. Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, що летів у одну із гарячих точок, впав у районі дитсадка "Джерельце" та житлової багатоповерхівки. Унаслідок цього спалахнула пожежа.

На борту гелікоптера перебували 10 людей: керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема очільник відомства Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

Унаслідок авіатрощі загинули 14 людей - екіпаж і всі пасажири гелікоптера, а також дитина й дорослі цивільні, що саме тоді прийшли у садок. 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Сьогодні у Броварах відправляють панахиду за усіма загиблими.

Розслідування авіакатастрофи

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. 6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах, розшифрували у Франції, а розшифровані матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що версія диверсії не підтвердилась.

У серпні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах 18 січня. Вони, за версією слідства, порушили правила безпеки польотів.

27 листопада Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи 18 січня у Броварах. Матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.