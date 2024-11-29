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У держбюджеті-2025 на культуру та стратегічні комунікації передбачено 11,3 млрд грн

Дар'я Тарасова
29 листопада, 2024 п'ятниця
09:32
Культура Новини Заходу України

Загальні видатки державного бюджету на 2025 рік становлять 3,94 трлн грн, з них на культуру та стратегічні комунікації виділено 11,3 млрд грн, зокрема 10,5 млрд грн — із загального фонду держбюджету

Зміст

Про це повідомляється на сайті МКСК.

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік. Як наголосили у Мінкультури, культура та стратегічні комунікації залишаються важливими для держави, адже на них у держбюджеті закладено 11,3 млрд грн, з яких 10,5 млрд грн — із загального фонду державного бюджету.

"Загалом фінансування сфери культури та державних медіа збільшилося на 7%", - уточнили в МКСК.

Найбільше фінансування отримає Суспільне мовлення — понад 2 млрд грн, що, як зазначають у міністерстві, "дозволить зміцнити незалежність медіа, розвивати регіональну мережу та забезпечувати свободу слова".

Інші основні напрями підтримки культури та стратегічних комунікацій в бюджеті:

На Український культурний фонд (УКФ) - на підтримку культурних і креативних індустрій - передбачено 250 млн грн, що на 15% більше у порівнянні з 2024 роком.

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На Український інститут книги виділять 278,6 млн грн для популяризації української літератури та підтримку книговидавництва, зокрема і на реалізацію проєкту Є-книга.

Стратегічні комунікації та інформаційна безпека отримають 405 млн грн, що будуть спрямовані на підтримку національної інформаційної стійкості, а також на євроінтеграційні процеси.

"Важливо, що повністю забезпечена потреба на охорону заповідників та музеїв сфери управління міністерства. Окрім того, у 2025 році передбачене фінансування в розмірі 70 млн грн на будівництво укриття в заповіднику задля безпеки відвідувачів", - зауважили в МКСК.

Також передбачене продовження програми підтримки закладів, які знаходяться у сфері підпорядкування МКСК стосовно реставрації, капітальних ремонтів та збереження  нерухомої спадщини.

Про Держбюджет на 2025 рік

13 вересня Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи Держбюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. 30 жовтня Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.

Верховна Рада 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік. Вже 19 листопада Рада схвалила в цілому проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік.

 

Теги:
Новини
суспільне мовлення
державний бюджет
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