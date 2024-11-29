У держбюджеті-2025 на культуру та стратегічні комунікації передбачено 11,3 млрд грн

Про це повідомляється на сайті МКСК.

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік. Як наголосили у Мінкультури, культура та стратегічні комунікації залишаються важливими для держави, адже на них у держбюджеті закладено 11,3 млрд грн, з яких 10,5 млрд грн — із загального фонду державного бюджету.

"Загалом фінансування сфери культури та державних медіа збільшилося на 7%", - уточнили в МКСК.

Найбільше фінансування отримає Суспільне мовлення — понад 2 млрд грн, що, як зазначають у міністерстві, "дозволить зміцнити незалежність медіа, розвивати регіональну мережу та забезпечувати свободу слова".

Інші основні напрями підтримки культури та стратегічних комунікацій в бюджеті:

На Український культурний фонд (УКФ) - на підтримку культурних і креативних індустрій - передбачено 250 млн грн, що на 15% більше у порівнянні з 2024 роком.

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На Український інститут книги виділять 278,6 млн грн для популяризації української літератури та підтримку книговидавництва, зокрема і на реалізацію проєкту Є-книга.

Стратегічні комунікації та інформаційна безпека отримають 405 млн грн, що будуть спрямовані на підтримку національної інформаційної стійкості, а також на євроінтеграційні процеси.

"Важливо, що повністю забезпечена потреба на охорону заповідників та музеїв сфери управління міністерства. Окрім того, у 2025 році передбачене фінансування в розмірі 70 млн грн на будівництво укриття в заповіднику задля безпеки відвідувачів", - зауважили в МКСК.

Також передбачене продовження програми підтримки закладів, які знаходяться у сфері підпорядкування МКСК стосовно реставрації, капітальних ремонтів та збереження нерухомої спадщини.

Про Держбюджет на 2025 рік

13 вересня Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи Держбюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт держбюджету на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. 30 жовтня Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 млрд грн.

Верховна Рада 31 жовтня проголосувала у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2025 рік. Вже 19 листопада Рада схвалила в цілому проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік.