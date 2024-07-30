Українська "Мавка" вийде у прокат у Фінляндії
У кінотеатрах Фінляндії 2 серпня з'явиться український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки
Про це інформує Держкіно.
"Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" розпочинає прокат у Фінляндії. Широкий кінотеатральний прокат мультфільму з фінським дубляжем починається 2 серпня", - йдеться у повідомленні.
В Держкіно нагадали, що мультфільм створено за їхньої підтримки та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.
Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.
Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня 2023 року. Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,
21 березня 2023 року повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".
Станом на 13 червня 2023 року "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.
16 червня 2023 року у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії. 29 червня 2023 року глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". У кінопрокаті Литви мультфільм з'явився 15 липня 2023 року.
7 серпня 2023 року український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став доступний для перегляду онлайн на території Іспанії, зокрема - на Amazon Prime. 10 серпня 2023 року мультфільм офіційно стартував у прокаті в кінотеатрах Північної Македонії, а 12 вересня 2023 року "Мавка" з'явилась у Латинській Америці.
22 вересня 2023 року студія Animagrad презентувала свою нову розробку - анімаційний серіал за мотивами мультфільму "Мавка. Лісова пісня" - на Cartoon Forum у Тулузі.
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