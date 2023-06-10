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МАГАТЕ має вивести ЗАЕС за лапки конфлікту та агресії Росії до України, - ексміністр енергетики Оржель

10 червня, 2023 субота
16:43
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020), переконаний, що територія ЗАЕС має бути демілітаризованою зоною

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Головне, що має зробити МАГАТЕ - вивести ЗАЕС за лапки конфлікту та агресії Росії до України. Тобто це має бути демілітаризована зона, хай вона навіть буде підконтрольна військовим ООН або ж іншим військовим. ЗАЕС точно має бути поза війною, яку розпочала Росія проти України. І це має бути визначено всіма суб'єктами, не тільки Україною та Росією, а й  світовими організаціями", - наголосив ексміністр енергетики.

Олексій Оржель зауважив, що на станції має працювати український персонал для безпечної експлуатації Запорізької АЕС.

"Окупанти порушують принципи безпечної експлуатації ядерних об'єктів, тому це зобов'язання МАГАТЕ вимагати виконання принципів безпеки. Але на сьогодні головне – демілітаризація ЗАЕС, а потім з часом передача її під контроль України", - сказав Оржель.

  • Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте  за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована. 
  • 7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.
  • Також у МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні. 
  • Утім увечері 8 червня в МАГАТЕ зазначили: за попередніми висновками експертів, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Проте для точної інформації спеціалісти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до каналу Запорізької ТЕС, що примикає до ЗАЕС.
  • 9 червня Енергоатом переводить останній енергоблок ЗАЕС у режим "холодного зупину"
Україна
Росія
ООН
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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