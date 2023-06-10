Про це він розповів в етері Еспресо.

"Головне, що має зробити МАГАТЕ - вивести ЗАЕС за лапки конфлікту та агресії Росії до України. Тобто це має бути демілітаризована зона, хай вона навіть буде підконтрольна військовим ООН або ж іншим військовим. ЗАЕС точно має бути поза війною, яку розпочала Росія проти України. І це має бути визначено всіма суб'єктами, не тільки Україною та Росією, а й світовими організаціями", - наголосив ексміністр енергетики.

Олексій Оржель зауважив, що на станції має працювати український персонал для безпечної експлуатації Запорізької АЕС.

"Окупанти порушують принципи безпечної експлуатації ядерних об'єктів, тому це зобов'язання МАГАТЕ вимагати виконання принципів безпеки. Але на сьогодні головне – демілітаризація ЗАЕС, а потім з часом передача її під контроль України", - сказав Оржель.