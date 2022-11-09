Маск продав акції Tesla на $3,95 млрд через кілька днів після купівлі Twitter

Про це інформує Reuters.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск продав акції виробника електромобілів на суму 3,95 мільярда доларів, як стало відомо виданню з офіційних документів, це сталося через кілька днів після покупки Twitter Inc.

Зазначається, що реалізація 19,5 млн акцій відбулася за середньою ціною близько $202 за один актив. Це підтверджує те, що акції Tesla продовжують падати - у серпні середня ціна становила $290.

Ілон Маск. Фото Reuters

За результатами останнього продажу загальні акції Tesla, продані Маском, з листопада 2021 року склали близько 36 мільярдів доларів, що залишило гендиректору приблизно 14% акцій найдорожчого автовиробника світу.

27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.

Ілон Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював з радником можливість зробити доступ до соціальної мережі платним.

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