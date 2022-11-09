Маск продав акції Tesla на $3,95 млрд через кілька днів після купівлі Twitter
Ілон Маск продав акції Tesla на суму $3,95 мільярда через кілька днів після підписання угоди на придбання Twitter за $44 мільярди
Про це інформує Reuters.
Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск продав акції виробника електромобілів на суму 3,95 мільярда доларів, як стало відомо виданню з офіційних документів, це сталося через кілька днів після покупки Twitter Inc.
Зазначається, що реалізація 19,5 млн акцій відбулася за середньою ціною близько $202 за один актив. Це підтверджує те, що акції Tesla продовжують падати - у серпні середня ціна становила $290.
Ілон Маск. Фото Reuters
За результатами останнього продажу загальні акції Tesla, продані Маском, з листопада 2021 року склали близько 36 мільярдів доларів, що залишило гендиректору приблизно 14% акцій найдорожчого автовиробника світу.
- 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.
- 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
- Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.
- 31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.
- 7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.
- Ілон Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.
- Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював з радником можливість зробити доступ до соціальної мережі платним.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.16
- Актуальне
- Важливе