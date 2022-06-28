Масований ракетний обстріл України - це відповідь Росії на удари по острову Зміїному та "вишках Бойка", - дипломат Олександр Хара
Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що масований ракетний обстріл території України є відповіддю країни-агресорки Російської Федерації на вдалі удари по острову Зміїному та "вишках Бойка"
Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Масовані ракетні обстріли території України - це відповідь Росії на наші вдалі удари по острову Зміїному і "вишкам Бойка", HIMARS-удари по центрах управління та складах боєприпасів на Донбасі. І можливо, ми навіть зірвали окупантам наступальну операцію. За великим рахунком ракетні обстріли України це не відповідь на саміт G7", - зазначив Хара.
Експерт додав, що російські окупанти масованими ракетними обстрілами намагаються зламати волю українців до перемоги.
"Фактично за 120 діб повномасштабної війни росіяни ледь взяли Сєверодонецьк із надзвичайно великими втратами. Через терор російські загарбники намагаються зламати волю українців. Цілком імовірно, що Росія таким чином намагається тиснути на західних партнерів України", - зауважив Олександр Хара.
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