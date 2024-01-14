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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі, аварія на Забайкальській залізниці та бавовна на ТОТ: де у росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі, аварія на Забайкальській залізниці та бавовна на ТОТ: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
14 січня, 2024 неділя
20:17
Війна з Росією Пожежа у РФ

Цього тижня масштабна пожежа сталася у Санкт-Петербурзі, не оминув вогонь і Москви, тим часом на Забайкальській залізниці зійшли з рейок 14 вагонів вантажного поїзда, а на ТОТ гриміли вибухи

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі, блекаут у Ростові-на-Дону, вогонь у Москві та аварія на Забайкальській залізниці

  • У Росії на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур – Бушулей зійшли з рейок 14 вагонів вантажного поїзда. За повідомленням, пошкодження зазнали сусідні шляхи, зупинені пасажирські потяги, що прямували маршрутом Москва – Владивосток і Чита – Благовіщенськ. У залізничному відомстві РФ уточнили, що відбулося "зіткнення середньої частини локомотива" товарного складу, який прямував порожняком, з вагонами завантаженого вугіллям поїзда. Внаслідок аварії був заблокований рух поїздів в обох напрямках. Причину інциденту поки що не назвали, постраждалих немає.
  • У Підмосков'ї трапилася масштабна пожежа на виробництві полімерної продукції, пізніше стало відомо також про пожежу в Москві. За повідомленням російського МНС у селищі Обухово горіла покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8 тисяч квадратних метрів.Пізніше російські пожежники розповіли про пожежу в Москві, яка охопила 2 тисячі метрів квадратних. Для того, щоби загасити вогонь використали пожежний поїзд.
  • Увечері суботи, 13 січня, у російському Ростові-на-Дону стались масові проблеми з електроенергією.  За інформацією компанії "Комсервіс", були знеструмлені вулиці Магнітогорська, Заводська, Звивиста та частина Західного мікрорайону. Російські комунальники обіцяли відновити електропостачання за 2-3 години, але жодних гарантій не дали. Згодом стало відомо, що немає електрики і в Пролетарському районі, у будинках біля старого аеропорту. "Россєті запровадили графік тимчасового обмеження електропостачання", – прокоментували ситуацію в компанії Доненерго.
  • А російська крилата ракета Х-101, яку випустили для атаки по Україні 13 січня, не долетіла та впала на території Краснодарського краю РФ. Зазначалося, що нібито на місці падіння руйнувань і постраждалих немає. Рух ділянкою дороги між станціями Ленінградська та Павлівська тимчасово перекрили "з метою безпеки та для проведення спеціальних заходів". 
  • На цьому активності 13 січня для Росії не завершилися, адже цього ж дня у Санкт-Петербурзі РФ на складі маркетплейсу Wildberries сталася масштабна пожежа. Як повідомлялося, площа пожежі у складському комплексі склала 50 тисяч кв. До ліквідації залучали близько 270 осіб та 57 одиниць техніки МНС Росії. Зазначалося також, що у момент займання на складі перебували щонайменше 1000 людей, пожежа виникла під час перезмінки. Попередньо, у складі, що горів, був одяг.  Згодом, джерело "РБК-Россия" повідомило журналістам, що як одна із попередніх версій причини пожежі розглядається підпал складського комплексу.

Пожежа у Московській області

Фото: МНС РФ

Обстріли Бєлгорода, атака дронами нафтобази в Орлі, пожежа у лазні російських військовослужбовців на Курщині та вибухи в тимчасово окупованих Бердянську й Маріуполі

  • Влада Бєлгорода повідомляла про нові обстріли. Увечері 8 січня ППО начебто збила 10 повітряних цілей "на підльоті до міста". Гладков повідомляв, що у двох багатоквартирних будинках вибиті вікна, три автомобілі пошкоджені уламками. Зайнялися чотири вантажівки. Він також говорив про трьох постраждалих. Жінку поранило в спину, чоловіка – осколками в груди, передпліччя та спину. Ще в одного місцевого жителя поранені груди та рука. 
  • Тим часом дрони-камікадзе атакували територію нафтобази "Орелнафтопродукт" у російському місті Орлі, постраждали троє людей. У сусідньому Курську було збито ще три БПЛА, у Брянську – один. Про це повідомляв губернатор Орловської області Андрій Кличков у телеграм. "На території міста Орла сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Займання оперативно локалізоване, надається необхідна допомога", – зазначав губернатор. За даними Бази, внаслідок падіння безпілотників постраждали троє людей. У них осколкові поранення. Згодом Кличков додав, що у районі Орловського муніципального округу на нежитловий об'єкт "впав" третій дрон. Натомість провладні телеграм-канали стверджували, що резервуар був порожній і постраждалих немає. Перший безпілотник не спричинив суттєвих наслідків, а після попадання другого – почалася пожежа. На фото видно, що в небо здіймається стовп диму. Близько 14:00 губернатор сусідньої Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу ППО. Через декілька хвилин він додав, що у небі над областю збито три безпілотники, згодом – ще один. Також губернатор зазначив, що загинула одна людина.
  • Уранці 10 січня міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку безпілотника на Саратовську область. Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА було 2 і вони впали на військовий аеродром "Енгельс 2". 
  • У Курській області Росії біля кордону з Україною згоріла польова лазня російських військовослужбовців. Там загинули двоє мобілізованих, ще 2 строковиків постраждали. Попередньо, пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні.
  • У російському Новосибірську 11 січня два райони залишилися без опалення та гарячої води через прорив труби. Температура у місті на той момент була -15°C. Вночі, коли сталася аварія, вона спускалася до -25°C. Розташовані на тій території лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Зазначалося, що також постраждали трамвайні колії, які залило гарячою водою.
  • Уранці 11 січня російське міністерство оборони звинуватило Україну у нібито атаках безпілотників на три регіони. Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три літальні апарати над територіями Ростовської, Тульської та Калузької областей.
  • Зранку 13 січня у центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунали потужні вибухи. За словами Андрющенка, дим підіймався з району комендатури та з боку Приморської площі. Пізніше в районі центру пролунав ще один вибух, після якого окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги. Крім того, як повідомив радник мера, звуки вибухів зранку пролунали і в Маріуполі. Там окупанти застосовували протиповітряну оборону.  Пізніше Андрющенко написав, що в окупованому Маріуполі попередньо, влучання в казарму росіян на МФК ім. Ілліча: "Наслідки бавовни в Маріуполі. Попередньо, влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча у районі 3-го Депо ТТУ. Цілком можливо уламками власної ППО". За його словами, після цього окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя. Натомість у Бердянську попередньо – ураження в Бердянському порту, який окупанти використовують як військову базу.

Росія безпілотник війна з росією нафта

 

Суспільство
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безпілотник
Бєлгород
Москва
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