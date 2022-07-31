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Мінфін Німеччини закликає не використовувати газ для виробництва електроенергії

31 липня, 2022 неділя
19:05
Світ Німеччина уряд

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав не використовувати газ у виробництві електроенергії, оскільки він може закінчитися в країні через скорочення постачань Москвою

Про це пише німецька газета Bild am Sonntag.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв'ю BamS закликав припинити виробництво електроенергії з використанням газу, який може закінчитися в країні через скорочення постачань Росією.

"Ми повинні працювати над тим, щоб уникнути енергетичної кризи на додачу до газової. Газ більше не повинен використовуватися для виробництва електроенергії, як це досі відбувається", - сказав Лінднер в інтерв'ю BamS.

На думку Лінднера, у німецького уряду є повноваження заборонити використовувати газ для виробництва електроенергії.

"Міністр економіки Роберт Габек має законні повноваження заборонити використання газу у виробництві електроенергії, вимагаючи, щоб "безпечні та екологічно чисті атомні станції" Німеччини продовжували працювати до 2024 року, якщо це буде необхідно", - сказав він.

Однак, як пише BamS, на ці слова міністра фінансів Габек відповів, що повна заборона на використання газу у виробництві електроенергії призведе до кризи електроенергії та відключень.

"Деяким електростанціям для роботи потрібен газ, і вони відіграють вирішальну роль у підтримці електричної мережі Німеччини. Але докладаються зусилля, щоб замінити використання газу для виробництва електроенергії, де це можливо", - сказав міністр економіки Роберт Габек.

Як пише BamS, Німеччина дуже залежить від російського газу, а Газпром скоротив постачання через "Північний потік - 1" до 20% від максимальної потужності.

"Берлін звинуватив Росію у використанні приводів для скорочення газових потоків у відповідь на санкції, запроваджені західними урядами за війну Москви з Україною, яка триває вже шостий місяць. Скорочення постачань підживлює побоювання, що Німеччині не вистачить газу на зиму, що може мати катастрофічні наслідки для промисловості та населення", - пише BamS.

  • 14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. У Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.
  • Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону.
  • 25 липня російська компанія "Газпром" оголосила про зупинку ще одного газотурбінного двигуна, внаслідок чого пропускна потужність газогону зменшиться, а постачання газу до країн Європи скоротиться вдвічі.

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Економіка
газ
Німеччина
санкції проти Росії
санкції ЄС проти Росії
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