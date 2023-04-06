Митрополит Епіфаній очолить богослужіння в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври у Вербну неділю
Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври в неділю, 9 квітня
Про це повідомила пресслужба Київської митрополії ПЦУ.
Богослужіння з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим почнеться о дев’ятій годині ранку.
"Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого. Тож запрошуємо українських вірних до спільної молитви у великій святині українського народу – Києво-Печерській лаврі", – йдеться в повідомленні.
Вірян просять з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Тих, хто не може прийти до храму, запрошують долучатися до богослужіння онлайн – Службу Божу транслюватимуть на сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook та на YouTube-каналі ПЦУ.
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Зазначимо, з нагоди свята Благовіщення 7 квітня відбудеться Божественна літургія в Успенському соборі лаври. Початок – о 09:00.
- 29 березня закінчився термін договору з УПЦ МП про користування територією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ МП мала залишити Лавру. Проте її представники подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
- У Мінкульті заявили, що поки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври. Раніше в Мін культі пояснювали, що УПЦ МП має виселитись з Лаври навіть попри судовий позов.
- 30 березня комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкодили віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Крім того, УПЦ МП провела в Києво-Печерській лаврі службу, хоча мала звільнити будівлі 29 березня.
- Того ж дня митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон у кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- Відтак суд відхилив позов УПЦ МП щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври. А уряд скасував розпорядження Віктора Януковича від 2013 року про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП.
- 31 березня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Мінкульту. Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду.
- 2 квітня попри заборону предстоятель УПЦ МП Онуфрій провів службу в Лаврі.
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