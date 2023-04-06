Про це повідомила пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

Богослужіння з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим почнеться о дев’ятій годині ранку.

"Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого. Тож запрошуємо українських вірних до спільної молитви у великій святині українського народу – Києво-Печерській лаврі", – йдеться в повідомленні.

Вірян просять з розумінням поставитися до можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Тих, хто не може прийти до храму, запрошують долучатися до богослужіння онлайн – Службу Божу транслюватимуть на сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія у Facebook та на YouTube-каналі ПЦУ.

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Зазначимо, з нагоди свята Благовіщення 7 квітня відбудеться Божественна літургія в Успенському соборі лаври. Початок – о 09:00.