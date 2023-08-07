Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.

"У нас з Польщею спостерігається те, що військові називають friendly fire (дружній вогонь). У Польщі наближаються парламентські вибори - вони пройдуть у середині жовтня. Ціна цих виборів дуже висока і українське зерно - один із факторів цих виборів. Тому розраховувати на поступки уряду Моравецького у цьому питанні не варто. Він думає не лише про майбутні парламентські вибори, а й про президентські - чи може він стати кандидатом від партії "Право і справедливість". Є ще фактор Волинської трагедії, який будуть активно використовувати польські політики", - сказав він.

На думку Магди, таких факторів є багато.

"Польща входить у вибори, у нас вони невідомо коли. Попри це у нас примудрились викликати посла Польщі Бартоша Ціхоцького 1 серпня - в річницю Варшавського повстання. День, який в Польщі дуже вшановують - бо це один із символів боротьби за незалежність. Вважаю, що Україна виписала послу путівку у велику польську політику після завершення його перебування на посаді посла. Це я можу прогнозувати з достатньо високою впевненістю. Краще б ми шукали можливості, щоб наших військових запросили 15 серпня на День Війська Польського взяти участь у параді. Він буде наймасштабнішим з 1989 року. Це був би сильний крок та позиція союзників, а не говорити, що ми будемо після війни конкурентами з Польщею", - підсумував політолог.