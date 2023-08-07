Між Україною та Польщею відбувається friendly fire: політолог Магда прокоментував останні суперечки між країнами
У Польщі в жовтні відбудуться парламентські вибори і фактори, які пов'язані з Україною будуть активно використовуватися місцевими політиками
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.
"У нас з Польщею спостерігається те, що військові називають friendly fire (дружній вогонь). У Польщі наближаються парламентські вибори - вони пройдуть у середині жовтня. Ціна цих виборів дуже висока і українське зерно - один із факторів цих виборів. Тому розраховувати на поступки уряду Моравецького у цьому питанні не варто. Він думає не лише про майбутні парламентські вибори, а й про президентські - чи може він стати кандидатом від партії "Право і справедливість". Є ще фактор Волинської трагедії, який будуть активно використовувати польські політики", - сказав він.
На думку Магди, таких факторів є багато.
"Польща входить у вибори, у нас вони невідомо коли. Попри це у нас примудрились викликати посла Польщі Бартоша Ціхоцького 1 серпня - в річницю Варшавського повстання. День, який в Польщі дуже вшановують - бо це один із символів боротьби за незалежність. Вважаю, що Україна виписала послу путівку у велику польську політику після завершення його перебування на посаді посла. Це я можу прогнозувати з достатньо високою впевненістю. Краще б ми шукали можливості, щоб наших військових запросили 15 серпня на День Війська Польського взяти участь у параді. Він буде наймасштабнішим з 1989 року. Це був би сильний крок та позиція союзників, а не говорити, що ми будемо після війни конкурентами з Польщею", - підсумував політолог.
Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України
2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.
У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.
29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.
12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.
Польща та Словаччина заявили, що домагатимуться продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року. Наразі ембарго діє до середини вересня.
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 19 липня заявив, що Польща та ще 4 країни ЄС не відкриватимуть кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.
3 серпня, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня
1 серпня посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача.У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича. Також польське МЗС підкреслило прагнення Варшави до добрих відносин із Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.88
Купівля 36.88Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе