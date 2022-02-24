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МЗС дала інструкцію, що робити українцям, які перебувають за кордоном
Міністерство закордонних справ України створила інструкцію для українців, які перебувають за кордоном
Про це повідомляє офіційний Facebook МЗС.
Рекомендуємо громадянам України, які перебувають за кордоном:
- залишатися в місцях тимчасового проживання,
- слідкувати за подальшим розвитком подій,
- зареєструватися в електронній системі "ДРУГ",
- підтримувати зв’язок із відповідними посольствами/консульствами України для подальших інструкцій (відповідні контакти зазначені на головних сторінках веб-сайтів дипломатичних установ).
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
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- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
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