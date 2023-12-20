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На початку 2024 року Франція приєднається до навчання українських льотчиків на винищувачах

20 грудня, 2023 середа
01:27
F-16 Франція

Франція у 2024 році долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах. Країна допоможе в початковій підготовці, а далі її продовжать міжнародні партнери

Про це повідомляє Міноборони Франції.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", – йдеться у звіті.

Імовірно, йдеться про навчання на винищувачах F-16, які коаліція на чолі з Данією та Нідерландами організовує в Європі. Проте французька сторона цього не уточнює.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі політичні рішення щодо надання Україні винищувачів F-16 ухвалені, коаліція союзників працює над збільшенням кількості бортів.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із бельгійською колегою Людивін Дедондер: вони обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовку пілотів.

Світ
Франція
Війна з Росією
допомога Україні
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