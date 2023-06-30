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Наказ про реорганізацію Довженко-Центру втратив чинність, - Держкіно

30 червня, 2023 п'ятниця
09:18
Культура Довженко-Центр

Згідно з новим наказом Державного агентства з питань кіно Національний центр Олександра Довженка не буде реорганізований

Про це інформує Держкіно.

29 червня в Господарському суді Києва відбулося чергове судове засідання у справі про визнання незаконним наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру.

"Заява Державного агентства України з питань кіно стосовно визнання таким, що втратив чинність, наказ Держкіно від 5 серпня 2022 року № 100 "Про реорганізацію державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" та передачу повноважень до державної установи "Науковий центр кінематографії України" та створення нової юридичної особи - державного підприємства "Українська анімаційна студія"", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Держкіно анулювало свій наказ з кількох причин, зокрема він не містив універсальних норм поведінки й мав одноразовий характер, визначав певні терміни, які станом на 28 червня вже минули, тому актуальність цього наказу в поточній редакції була сумнівною. У Держкіно змінилися кадри, які брали участь у виконанні наказу про реорганізацію Довженко-Центру, тому він потребував перегляду або скасування. Наказ також був повʼязаний з рішенням уряду про створення Державного фонду фільмів.

Як розповіли в Довженко-Центрі, планувалися дебати - останні промови сторін і ухвалення рішення.

"Ще на минулому засіданні 27 червня представники Держкіно шукали підставу або привід зупинити провадження у справі. Сьогодні сталося щось дивовижне: представник Держкіно заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю предмета позову, тобто відсутністю наказу", - пише пресслужба.

Однак, у Довженко-Центрі не радіють цьому кроку, бо Держкіно може винести новий небезпечний і безпідставний наказ.

Що відомо про реорганізацію Довженко-Центру

17 серпня 2022 року стало відомо, що Держагентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Установа наголосила, що це рішення де-факто означає ліквідацію центру. Наступного дня Мінкульт ініціював обговорення з Держкіно і Кабміном щодо збереження цілісності фонду. Уже 14 вересня петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала 25 тисяч голосів підтримки.

2 листопада 2022 року повідомили, що в. о. гендиректора Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від обов'язків. Натомість Держкіно призначило на цю посаду професійного кризового менеджера. Згодом стало відомо, що нова в. о. очільника Довженко-Центру Юлія Каждан у соцмережах розповідає про свій професіоналізм у кризовій психології та роботі з емоціями й пропонує послуги гіпнозу за 1600 грн. Також "Слідство.Інфо" дізналося, що вона раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.

10 листопада СБУ провела обшуки в будівлі Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи. Крім СБУ, в обшуку брали участь представники прокуратури та поліції.

12 листопада тогоріч під будівлею Довженко-Центру відбулася акція "Двіж волевиявлення", учасники якої зібралися, щоб висловити свою позицію щодо подій навколо установи.

15 листопада 2022 року міністр культуру Олександр Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру. 17 листопада стало відомо, що в. о. керівника Довженко-Центру Каждан звільнилася, пояснивши це "булінгом". Держкіно обрало нового в. о. голови Довженко-Центру – режисера, кінокритика, члена міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI Андрія Алферова.

За тиждень до нового року Державне агентство України з питань кіно оголосило конкурс на посаду генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка". У Довженко-Центрі наприкінці 2022 року зазначали, що жоден із руйнівних процесів, розпочатих Держкіно, досі не зупинено.

24 січня у Державному агентстві України з питань кіно повідомили, що завершився строк прийому документів від кандидатів на посаду керівника держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка".

3 лютого під час конкурсу на посаду голови Довженко-Центру, який проходить в будівлі Держкіно, в поліцію надійшло повідомлення про замінування приміщення, тож засідання було перенесено.

6 лютого відбулося засідання конкурсної комісії, яка обрала нового керівника "Довженко-центру" - ним стала Олена Гончарук.

21 лютого Державне агенство з питань кіно не підписало контракт із Оленою Гончарук, переможницею конкурсу на посаду генерального директора Довженко-Центру.

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