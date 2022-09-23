Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

САП завершила розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо справи Сергія Кузьміних, який наприкінці січня 2022 року одержав неправомірну вигоду в розмірі 558 тис. грн за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету.

28 січня 2022 року нардепа Кузьміних було викрито на отриманні хабаря. За 558 тис. грн він обіцяв "Лікарні № 2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради" посприяти перемозі в низці тендерів на отримання медичного обладнання на суму понад 40 млн доларів, зокрема апарату МРТ та лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

САП наголошує, що схожу схему народний депутат планував застосовувати в майбутньому після отримання коштів від лікарні відповідно до інших договорів.

"За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур", - зазначають у САП.

31 січня ексгенпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу Кузьміних. Пізніше стало відомо, що він тричі проігнорував виклики до САП.

Згодом НАБУ повідомило, що Кузьміних не прийшов на допит. Своєю чергою нардеп заявив, що не отримував повістку на допит від НАБУ. Пізніше Кузьміних було затримано.

11 лютого САП запросило у Вищого антикорупційного суду (ВАКС) запобіжний захід для Кузьміних у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 49 620 грн. Тоді ж нардеп заявив про свою "100% невинуватість".

16 лютого керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Кузьміних і Трухіна виключать фракції.

17 лютого ВАКС постановив доставити Сергія Кузьміних на засідання для обрання запобіжного заходу.