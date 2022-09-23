Нардепа Кузьміних судитимуть за отримання 558 тис. грн хабаря: САП завершила розслідування
Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних судитимуть за отримання 558 тис. грн хабаря наприкінці січня 2022 року
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).
САП завершила розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо справи Сергія Кузьміних, який наприкінці січня 2022 року одержав неправомірну вигоду в розмірі 558 тис. грн за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету.
28 січня 2022 року нардепа Кузьміних було викрито на отриманні хабаря. За 558 тис. грн він обіцяв "Лікарні № 2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради" посприяти перемозі в низці тендерів на отримання медичного обладнання на суму понад 40 млн доларів, зокрема апарату МРТ та лапароскопічного набору для хірургічних процедур.
САП наголошує, що схожу схему народний депутат планував застосовувати в майбутньому після отримання коштів від лікарні відповідно до інших договорів.
"За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур", - зазначають у САП.
- 31 січня ексгенпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу Кузьміних. Пізніше стало відомо, що він тричі проігнорував виклики до САП.
- Згодом НАБУ повідомило, що Кузьміних не прийшов на допит. Своєю чергою нардеп заявив, що не отримував повістку на допит від НАБУ. Пізніше Кузьміних було затримано.
- 11 лютого САП запросило у Вищого антикорупційного суду (ВАКС) запобіжний захід для Кузьміних у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 49 620 грн. Тоді ж нардеп заявив про свою "100% невинуватість".
- 16 лютого керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Кузьміних і Трухіна виключать фракції.
- 17 лютого ВАКС постановив доставити Сергія Кузьміних на засідання для обрання запобіжного заходу.
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