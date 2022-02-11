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САП просить для нардепа-"слуги" Кузьміних арешт із можливістю внесення застави у близько 50 тис. грн

11 лютого, 2022 п'ятниця
15:26
Кримінал Сергій Кузьміних

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) обрати для нардепа Сергія Кузьміних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 49 620 грн

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова прокурора САП під час засідання з обрання запобіжного заходу Кузьміних.

“Прошу суд застосувати до підозрюваного Кузьміних Сергія Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 49 620 грн”, - заявив він.

На думку прокурора, тримання під вартою - це єдиний запобіжний захід, який зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Як уточнив представник САП, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, суд при визначенні такого запобіжного заходу зобов'язаний визначити й альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у цьому випадку максимальна її сума становить 49 620 грн.

Прокурор зазначив, що на думку сторони обвинувачення, втрата такої суми не зможе запобігти низці ризиків, і що така сума для Кузьміних не є суттєвою, коли говорив про можливість визначення інших запобіжних заходів щодо Кузьміних.

Щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, він уточнив, що домашня ізоляція, на думку прокуратури, не зможе забезпечити належного контролю органу досудового розслідування за належною поведінкою нардепа.

За словами прокурора, правоохоронці вважають, що особисте зобов'язання “жодним чином не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного”.

Прокурор САП нагадав, що раніше Кузьміних перебував у розшуку, ухилявся від органу досудового розслідування та суду. Також, за його словами, низка свідків знаходиться у службовій і фінансовій залежності від Кузьміних.

Він повідомив, що злочинна діяльність Кузьміних має систематичний характер.

“Процесуальна поведінка Кузьміних не те що не є бездоганною, вона є незадовільною. За останні два тижні підозрюваний встиг побувати у розшуку, чотири рази не з'явитися на явку до органу досудового розслідування, також не з'явитися до суду і бути затриманим. Вважаємо, що така процесуальна поведінка є неналежною”, - заявив прокурор САП.

Як зазначив прокурор, у справі Кузьміних по цьому провадженню призначено експертизи, проведення яких триває, також у справі здійснюється допит свідків, які ще не були допитані.

  • Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.
  • Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги Народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.
  • Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
  • НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря.
  • Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.
  • Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук.
  • Сергій Кузьміних заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.
  • 7 лютого НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.
  • 8 лютого Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжного заходу нардепу Сергію Кузьміних, суд оголосив перерву до 11 лютого.

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запобіжний захід
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ВАКС
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