САП просить для нардепа-"слуги" Кузьміних арешт із можливістю внесення застави у близько 50 тис. грн

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова прокурора САП під час засідання з обрання запобіжного заходу Кузьміних.



“Прошу суд застосувати до підозрюваного Кузьміних Сергія Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 49 620 грн”, - заявив він.



На думку прокурора, тримання під вартою - це єдиний запобіжний захід, який зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.



Як уточнив представник САП, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, суд при визначенні такого запобіжного заходу зобов'язаний визначити й альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, у цьому випадку максимальна її сума становить 49 620 грн.



Прокурор зазначив, що на думку сторони обвинувачення, втрата такої суми не зможе запобігти низці ризиків, і що така сума для Кузьміних не є суттєвою, коли говорив про можливість визначення інших запобіжних заходів щодо Кузьміних.



Щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, він уточнив, що домашня ізоляція, на думку прокуратури, не зможе забезпечити належного контролю органу досудового розслідування за належною поведінкою нардепа.



За словами прокурора, правоохоронці вважають, що особисте зобов'язання “жодним чином не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного”.



Прокурор САП нагадав, що раніше Кузьміних перебував у розшуку, ухилявся від органу досудового розслідування та суду. Також, за його словами, низка свідків знаходиться у службовій і фінансовій залежності від Кузьміних.



Він повідомив, що злочинна діяльність Кузьміних має систематичний характер.



“Процесуальна поведінка Кузьміних не те що не є бездоганною, вона є незадовільною. За останні два тижні підозрюваний встиг побувати у розшуку, чотири рази не з'явитися на явку до органу досудового розслідування, також не з'явитися до суду і бути затриманим. Вважаємо, що така процесуальна поведінка є неналежною”, - заявив прокурор САП.



Як зазначив прокурор, у справі Кузьміних по цьому провадженню призначено експертизи, проведення яких триває, також у справі здійснюється допит свідків, які ще не були допитані.

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