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Настав час Туреччині ратифікувати заявку Швеції на вступ у НАТО, - міністр Більстрем

21 червня, 2023 середа
15:31
Світ Фінляндія та Швеція

Парламент Туреччини має розпочати ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки Стокгольм вже виконав свої зобов’язання за угодою з Анкарою про приєднання до Альянсу

Так висловився міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, пише Reuters.

Попри те, що Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні, Туреччина продовжує блокувати членство Швеції з міркувань безпеки. Цього місяця Анкара заявила, що Швеція повинна придушити протести проти Туреччини в Стокгольмі, перш ніж отримати зелене світло на вступ до НАТО.

"Наше судження полягає в тому, що ми зробили усе, що від нас очікували. Тепер настав час турецькому парламенту розпочати процес ратифікації", - сказав Більстрем.

За словами міністра закордонних справ, Швеція не втрачає надії, що зможе приєднатися до НАТО до саміту у Вільнюсі в середині липня, додавши, що у неї немає ніякого "плану Б".

Туреччина заявляє про переховування Швецією членів бойових угруповань, які вона вважає терористичними. Зазначається, що Швеція нещодавно запровадила новий закон, що ускладнює фінансування або підтримку терористичних груп. За словами уряду, він виконує свої зобов’язання за угодою з Туреччиною, підписаною в Мадриді.

Більстрем сказав, що свобода демонстрацій "закріплена в конституції".

"Але ми також говорили, що те, що є законним, не завжди є правильним", - додав він.

Також має ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО і Угорщина.

Що відомо про вступ Швеції в НАТО

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Натомість заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина й Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.

Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні. В Ердогана підтвердили, що Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

А міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем все ще має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Йонсон.

30 травня Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.

2 червня Джо Байден заявив, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом. Згодом Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон повідомив, що Російська Федерація намагається зупинити вступ країни до НАТО.

Швеція
Туреччина
НАТО
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