Про це у коментарі Gazeta.ua заявив військовий експерт Петро Черник.

"G20 було дуже серйозним ударом для Путіна. Йому дали чітко зрозуміти його місце і цивілізаційну прірву між Росією та світом. Президент РФ показав, що цей виклик прийняв і готовий воювати до останнього. Однак за останні кілька місяців росіяни показали, що у них наростає проблема з ракетами. Потужностей, щоб завдавати ударів щоденно, вони не мають. Дістають ракети зі складів, а нові треба виготовити", – розповів Черник.

Ракети, які впали у Польщі – це перша ситуація, коли напряму зачепили країни НАТО, пояснив експерт.

"Блок зрозумів, з чим має справу і що вся відповідальність на росіянах. Це означає, що Україні передаватимуть ще більше сучасних зенітно-ракетних комплексів та посилять фінансування. Це прискорить консолідацію НАТО щодо нарощування військової міці України, однак сам Альянс у війну не вступить", – уточнив Черник.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

Столтенберг заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, була українською ракетою ППО.

Столтенберг після ракетного обстрілу 15 листопада заявив про намір НАТО забезпечити Україну засобами ППО.

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