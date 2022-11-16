НАТО нарощуватиме військову міць України, але у війну не вступить, – військовий експерт
Ракети, які впали в Польщі, прискорять консолідацію НАТО щодо підтримки України, але сам Альянс у війну не вступить
Про це у коментарі Gazeta.ua заявив військовий експерт Петро Черник.
"G20 було дуже серйозним ударом для Путіна. Йому дали чітко зрозуміти його місце і цивілізаційну прірву між Росією та світом. Президент РФ показав, що цей виклик прийняв і готовий воювати до останнього. Однак за останні кілька місяців росіяни показали, що у них наростає проблема з ракетами. Потужностей, щоб завдавати ударів щоденно, вони не мають. Дістають ракети зі складів, а нові треба виготовити", – розповів Черник.
Ракети, які впали у Польщі – це перша ситуація, коли напряму зачепили країни НАТО, пояснив експерт.
"Блок зрозумів, з чим має справу і що вся відповідальність на росіянах. Це означає, що Україні передаватимуть ще більше сучасних зенітно-ракетних комплексів та посилять фінансування. Це прискорить консолідацію НАТО щодо нарощування військової міці України, однак сам Альянс у війну не вступить", – уточнив Черник.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.
- Столтенберг заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, була українською ракетою ППО.
- Столтенберг після ракетного обстрілу 15 листопада заявив про намір НАТО забезпечити Україну засобами ППО.
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