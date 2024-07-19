Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини "Це щастя - побачити своїх дітей": ексрозвідник Червінський про перші емоції після виходу із СІЗО
Ексклюзив

"Це щастя - побачити своїх дітей": ексрозвідник Червінський про перші емоції після виходу із СІЗО

19 липня, 2024 п'ятниця
06:56
Новини

Ексрозвідник Роман Червінський поділився своїми першими емоціями після виходу зі слідчого ізолятора, де перебував майже півтора року

Зміст

Про свої враження він розповів у коментарі кореспонденту Еспресо Дмитру Дідорі.

"Перші емоції... Це щастя побачити своїх дітей. Таке враження після півтора року - як вперше, наче ти знайомишся з новою людиною", - зазначив ексрозвідник. 

Він також розповів про свій досвід перебування у  слідчому ізоляторі: "Десь перших пів року … ти ще відчуваєш себе, що ти вільна людина, що це якась помилка, що ти ще вийдеш на свободу. А потім настає якийсь момент, коли ти починаєш усвідомити, що наша система настільки поломана, що ти не можеш зрозуміти, чи ти вийдеш на волю, чи не вийдеш. І тому вже психологічно ти відмовляєшся від волі, починаєш звикати жити там за тими правилами".

Роман Червінський додає, що після виходу з СІЗО змінилося ставлення до звичних повсякденних речей. Він зазначив, що радіє тому, що може вільно спілкуватися з сім'єю на різні теми, поговорити з дітьми про те, що їх турбує, просто гуляти й насолоджуватися цим. 

"Коли я вийшов, перша емоція - ти знову вільна людина, знаєте, як знову народжуєшся. Я сьогодні вперше зранку проснувся і пішов гуляти, тому що там немає ні трави, ні дерев, ні запаху яблук... Це знаєте яке задоволення?" - ділиться ексрозвідник

Червінський додав, що за час перебування в СІЗО він дуже схуд. Він зазначив, що рік і три місяці у слідчому ізоляторі для нього були важким часом. 

"Коли ти усвідомлюєш весь маразм цього, ти розумієш, як з цим боротися. Це для нас з вами шанс показати всій країні, що вони роблять. У людей і так починається холодний душ. Чому так відбувається? Тому що хтось просто використовує державний апарат для особистих цілей", - каже він. 

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський - офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію - заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині. Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент - Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У липні Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському - обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

У вересні прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги. Вже 7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

Пізніше, 20 грудня, відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

У січні 2024 року Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань. 7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

15 липня після розгляду, який тривав 7 годин, суд погодився випустити Червінського під заставу 9 млн грн. 17 липня, після того, як благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вніс заставу, Червінський вийшов під заставу зі слідчого ізолятора.

Уже 18 липня Роману Червінському обрали запобіжний захід в іншій справі - про хабар у $100 тис. - цілодобовий домашній арешт
 

Теги:
Читайте також:
Верховна Рада
18 липня, 2024 четвер
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
валюта євро
17 липня, 2024 середа
Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму
Сергій Лавров
17 липня, 2024 середа
"Товариш Лавров, що ти за тварина?": постпред України в ООН Кислиця висміяв Лаврова за цитування твору Джорджа Орвелла
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 45.1
    Продаж 45.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 липня
07:27
БМП. вбиті росіяни
Засіб ППО, 980 окупантів і 55 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні
07:23
Оновлено
Росіяни двічі обстріляли житлову забудову в Чугуєві: 7 поранених, серед них підліток
07:13
Дональд Трамп
Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
07:13
Хезбола, Ліван
У Тель-Авіві прогримів вибух через кілька годин після заяви про ліквідацію командира "Хезболли"
06:51
Зеленський
Зеленський заявив про можливе дипломатичне врегулювання війни
06:50
Польсько-білоруський кордон
"Для демонстрації миролюбності": Білорусь запровадила безвізовий режим для 35 європейських країн
06:39
Дженні Каріньян
Уперше збройні сили Канади очолила жінка
06:24
Дональд Трамп
Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії
05:57
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Українці мають чудову стратегію ведення війни, – генерал Каволі
05:26
Володимир Зеленський
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії: вперше після Клінтона в 1997 році
00:03
ЗСУ, зброя, Міноборони
ЗСУ прийняли на озброєння близько 10 нових пістолетів і пістолетів-кулеметів
2024, четвер
18 липня
23:55
Барак Обама
Обама заявив, що у Байдена "значно зменшилися" шанси на перемогу у президентських виборах, - The Washington Post
23:34
Саломе Зурабішвілі
Конституційний суд Грузії зареєстрував позов Зурабішвілі проти закону про "іноагентів"
23:20
В Україні запустять гарячу лінію з питань енергетики
22:52
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
У Бангладеш студенти вийшли на протест проти правил прийняття на держслужбу: щонайменше 32 загиблих
22:49
Оновлено
Зеленський перебуває на саміті Європейської політичної спільноти: деталі
22:38
Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
22:21
Лукойл
Угорщина та Словаччина більше не отримують нафту російського "Лукойла" після припинення Україною транзиту
21:46
Оновлено
Червінський у суді
Червінському після його виходу з СІЗО під заставу призначили новий запобіжний захід у ще одній справі
21:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбана не запросили на сесію Європарламенту попри усталену практику щодо країни-голови Ради ЄС, - кореспондентка Висоцька зі Страсбурга
21:01
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Європарламент переобрав фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії
20:46
Kyivstar, Київстар
Вимога до операторів забезпечити зв'язок під час відключень: Київстар розповів про дії в цьому напрямку
20:32
Аналітика
Сергій Згурець
Дії в Кринках та на інших ділянках лівобережжя Херсонщини відтягнули на себе значні сили противника. Колонка Сергія Згурця
20:06
штучний інтелект
OpenAI випустив дешевшу версію ШІ GPT-4o mini
20:03
OPINION
Олег Манчура
Україна не зможе прожити без українців
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 876-го дня війни: атака на російську базу на озері Донузлав, полювання дрона на ворожий Мі-8 та нова зброя в арсеналі ЗСУ
19:55
OPINION
Микола Княжицький
Вибір фон дер Ляєн - хороша новина для України
19:50
Марія Захарова
Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що в Європі закривають російські пропагандистські канали, бо нібито бояться правди
19:44
Південноукраїнська АЕС
Центр стратегічних комунікацій спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
19:35
Литва прапор
Сейм Литви проголосував за вихід країни з Конвенції щодо касетних боєприпасів
19:21
Ненсі Пелосі
Пелосі у приватній розмові сказала Байдену, що він не може перемогти Трампа, згідно з опитуваннями, - CNN
19:21
Джорджія Мелоні
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
18:51
Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію
18:50
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Під час нічної атаки РФ по Україні у Білорусі піднімали винищувач, - "Гаюн"
18:46
нафтовий танкер
Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту
18:36
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
18:22
Дмитро Лубінець
Україна повернула 758 дітей з Росії і ТОТ, - Лубінець
18:20
викрадення 14 липня немовляти
Викрадення немовляти у Кременчуці: підозрюваному обрали запобіжний захід
18:14
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду
18:10
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков вважає, що ймовірне підняття акцизу на пальне вдарить по аграріях та Силах оборони
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV