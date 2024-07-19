"Це щастя - побачити своїх дітей": ексрозвідник Червінський про перші емоції після виходу із СІЗО

Про свої враження він розповів у коментарі кореспонденту Еспресо Дмитру Дідорі.

"Перші емоції... Це щастя побачити своїх дітей. Таке враження після півтора року - як вперше, наче ти знайомишся з новою людиною", - зазначив ексрозвідник.

Він також розповів про свій досвід перебування у слідчому ізоляторі: "Десь перших пів року … ти ще відчуваєш себе, що ти вільна людина, що це якась помилка, що ти ще вийдеш на свободу. А потім настає якийсь момент, коли ти починаєш усвідомити, що наша система настільки поломана, що ти не можеш зрозуміти, чи ти вийдеш на волю, чи не вийдеш. І тому вже психологічно ти відмовляєшся від волі, починаєш звикати жити там за тими правилами".

Роман Червінський додає, що після виходу з СІЗО змінилося ставлення до звичних повсякденних речей. Він зазначив, що радіє тому, що може вільно спілкуватися з сім'єю на різні теми, поговорити з дітьми про те, що їх турбує, просто гуляти й насолоджуватися цим.

"Коли я вийшов, перша емоція - ти знову вільна людина, знаєте, як знову народжуєшся. Я сьогодні вперше зранку проснувся і пішов гуляти, тому що там немає ні трави, ні дерев, ні запаху яблук... Це знаєте яке задоволення?" - ділиться ексрозвідник

Червінський додав, що за час перебування в СІЗО він дуже схуд. Він зазначив, що рік і три місяці у слідчому ізоляторі для нього були важким часом.

"Коли ти усвідомлюєш весь маразм цього, ти розумієш, як з цим боротися. Це для нас з вами шанс показати всій країні, що вони роблять. У людей і так починається холодний душ. Чому так відбувається? Тому що хтось просто використовує державний апарат для особистих цілей", - каже він.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський - офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію - заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині. Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент - Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У липні Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському - обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

У вересні прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги. Вже 7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою.

Пізніше, 20 грудня, відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

У січні 2024 року Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань. 7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

15 липня після розгляду, який тривав 7 годин, суд погодився випустити Червінського під заставу 9 млн грн. 17 липня, після того, як благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вніс заставу, Червінський вийшов під заставу зі слідчого ізолятора.

Уже 18 липня Роману Червінському обрали запобіжний захід в іншій справі - про хабар у $100 тис. - цілодобовий домашній арешт

