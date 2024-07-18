Шевченківський райсуд Києва переніс засідання у ще одній справі щодо Червінського

Про це повідомляє корепондент Еспресо Дмитро Дідора із зали суду.

18 липня Роману Червінському у залі суду вручили клопотання про домашній арешт.

"Виник деякий колапс, ми мали на меті повідомити суд про те, що клопотання про обрання міри запобіжного заходу пану Червінському, воно не вручене прокурором, прокурор повідомив суду неправду, говорячи про те, що він вчора не міг знайти Червінського, не знав, де він знаходиться. Вся Україна знала, де він знаходиться, шлях його слідування до місця його постійного перебування із сім’єю, дане місце визначене ухвалою суду, відповідно апеляційного суду міста Кропивницького", - сказав адвокат Червінського Костянтин Глоба.

Наразі старона захисту ознайомлюється із клопотанням.

"З цих підстав просто прокурор халатно віднісся до своїх обов’язків, не вручив ані стороні захисту, ані Червінському клопотання, у зв’язку з цим і було перенесено судове засідання на сьогодні, на більш пізній час для того, щоб дати можливість пану Червінському ознайомитися з даним клопотанням", - додав Глоба.

Роман Червінський зазнаив, що це спроба "закрити" його від засобів масової інформації.

"Їм потрібно обмежити мій доступ до вас (ЗМІ, - ред.), це вся логіка, вони зрозуміли, що та справа провалюється, провальна, що на тій справі за півтора року ми з вами зробили таку державну нашу зраду, як вони всередині все це роблять, тому вони просто руками цієї судді просто хочуть закрити мене під домашній арешт, щоб я не спілкувався з пресою, тому що є дуже багато заявок з таких газет як New York Times американських, тому саме це відбувається на сьогоднішній день", - сказав Роман Червінський.

У кінці грудня 2023 року Цензор.НЕТ повідомляв, що Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тис.доларів, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський - офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію - заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент - Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У липні Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському - обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

У вересні, прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги. Вже 7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою.

Пізніше 20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

У січні 2024 року Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань. 7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

Колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський у середу, 17 липня, вийшов під заставу зі слідчого ізолятора.