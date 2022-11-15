Німеччина ремонтуватиме у Словаччині зброю, яку надала Україні
Німеччина створить центр технічного обслуговування в Словаччині для обслуговування та ремонту озброєння, яке вона поставила в Україну
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерку оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
Німеччина створить сервісний центр для ремонту та обслуговування озброєння та техніки, яку вони передали в Україну.
"Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб усе обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після виходу з бою", – сказала вона журналістам, прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.
За її словами, до червня Берлін планує провести навчання для 5 тисяч українських військових у Німеччині в рамках навчальної місії ЄС.
- Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця поточного року і ще дві - на початку наступного.
- 12 жовтня надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T прибула до України.
- Раніше повідомлялося, що надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T уже виконує завдання на південному напрямку.
- Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який нещодавно передали з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування.
- 24 жовтня повідомлялося, що Німеччина якомога швидше надасть Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, Кожен із таких комплексів здатен захистити велике місто.
- На початку листопада в Україну прибула чергова партія військової техніки та амуніції з Німеччини, зокрема виділили бронетранспортери Dingo, ракети для Iris-T SLM, антидронні датчики.
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