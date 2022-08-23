Нова маніпуляція від окупантів: російські військові обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в telegram.
"Рашисти використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодара віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій, а відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.
Унаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара.
"Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
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